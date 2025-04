Wybierająca się na zakupy zapoznaj się z trendami na sezon jesień-zima 2018/2019. Dzięki temu będziesz doskonale wiedziała, jakie ubrania i dodatki będą modne w tym sezonie.

9 najważniejszych trendów na sezon jesień-zima 2018/2019

1. Peleryna

Idealna propozycja dla kobiet, które nawet jesienią i zimą chcą wyglądać elegancko. Zaryzykujemy nawet stwierdzenie, że to najmodniejsze okrycie wierzchnie nadchodzącego sezonu.

2. Ubrania w zwierzęce motywy

Każda fashionistka powinna mieć w szafie płaszcz zdobiony zwierzęcym motywem. Pamiętaj, aby nosić go z minimalistycznymi stylizacjami. Dzięki temu wybije się na pierwszy plan, a ty będziesz wyglądała modnie i.... stylowo.

3. Magenta

Energetyczny kolor, którego pojawienie się w najnowszych trendach jest sporym zaskoczeniem. Magente najlepiej nosić od stóp do głów. Jeżeli chcesz dodać je szczyptę pikanterii, to łącz ją z czerwonymi ubraniami i dodatkami. Ten duet kolorystyczny znów wraca do łask!

4. Srebro

Nowoczesne srebro pojawiło się w kolekcjach wielu znanych projektantów. Najmodniejsze są rzeczy z lustrzanym efektem - sukienki, kurtki, kamizelki, buty, torebki.

5. Krata

Ponadczasowa i konserwatywna krata na dobre zagościła na światowych wybiegach! Obecnie nie zastanawiamy czy będzie modna, zastanawiamy się, jaka krata będzie hitem w tym sezonie.

6. Kwiaty

Kwiaty uwielbiają kobiety na całym świecie! Ubrania zdobione florystycznym akcentem są niezwykle stylowe i odpowiednie na wiele okazji. Największym hitem będą zwiewne sukienki i spódnice midi, które jesienią nosimy z kozakami na słupku.

Modne ubrania i dodatki:

