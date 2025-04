Modne ubrania jesień-zima 2016/2017

Każdy sezon to niezliczona ilość nowych trendów, kolorów i wzorów. To one w danym czasie będą gorące, a my będziemy chciały je mieć i nosić. Jednak spośród nich pewne elementy wychodzą na pierwszy plan. Mam dla was 6 takich rzeczy. To one jesienią i zimą 2016/2017 powinny znaleźć się w waszych szafach. A jestem pewna, że niektóre z nich już macie. Tak więc po problemie.

1. golf

W tym sezonie jednym z najmodniejszych krojów będą właśnie golfy. Bluzki, swetry z wysokim kołnierzem nawiązują do mody lat 80. W sklepach znajdziecie zarówno oversizowe wersje na co dzień jak i obcisłe od marynarkę, do pracy.

2. rustykalna bluzka

To kolejny hit w stylu boho, który okazuje się must-have sezonu. Bluzki z półprzeźroczystego materiału z głębokim dekoltem i szerokimi rękawami to propozycja dla młodszych kobiet. Chociaż w modzie przecież nie ma ograniczeń wiekowych.

|Akris, Haider Ackermann - fot. FREE|

3. płaszcz do ziemi

To element trendów, który kolejny sezon z rzędu jest hitem. Dlatego jeśli jeszcze nie zaopatrzyłyście się w płaszcz czy kardigan maxi, koniecznie zróbcie to w tym sezonie. Ten nonszalancki krój nada każdej stylizacji modowego smaczku.

|Altuzarra, Agnona - fot. FREE|

4. maxi sukienka w stylu boho

Sukienka w tym stylu miała swój wielki powrót już jakiś czas temu. Zatem jeśli macie ją już w swojej kolekcji jesienią łączcie ją z kozakami czy kowbojkami. Nadając jej romantycznego looku w stylu lat 70...lub dzikiego zachodu.

5. spódnica midi

Spódnica do połowy łydki to jeden z najgorętszych krojów sezonu. Najmocniejszą tendencją będzie ta zwężana, ołówkowa i z rozporkiem. Jesienią i zimą 2016/2017 wybierzcie modele z wysokim stanem, które podkreślą talię i wyszczuplą okolice brzucha.

6. spodnie culottes

Spodnie w tym stylu trzymają się mocno w trendowych zestawieniach. Tak jak wiosną nosiłyśmy je do sportowych butów i balerin, tak jesienią nosimy je z wysokimi kozakami na modłę lat 70. Pamiętajcie jednak, że krój ten jest dość trudny do stylizacji gdyż nie komplementuje zbytnio sylwetki - może optycznie skracać nogi. Wybierajcie zatem modele z wysokim stanem, które skontrastują krótsze nogawki.

|Anna Sui, Andrew GN - fot. FREE|

