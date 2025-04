Stworzenie stylizacji, która jest jednocześnie modna, elegancka, stylowa, a do tego odpowiednia do pracy, jest bardzo trudne. Jak znaleźć równowagę, która pozwoli nam pokazać swój styl, a jednocześnie wyglądać profesjonalnie? Nie ma się co oszukiwać, wcale nie będzie łatwo.

Reklama

Jak wyglądać modnie i stylowo w pracy?

My mamy na to sposób! Stawiamy na jeden mocniejszy akcent - sukienkę o nowoczesnym kroju, nieoczywistą marynarkę lub spodnie w zaskakującym kolorze. Do tego elementu garderoby (stanowiącego podstawę stylizacji) dobieramy ponadczasowe klasyki i dobrej jakości dodatki. Dzięki temu uzyskamy zestaw, który będzie zawierał wszystkie wymienione wcześniej cechy. Jeżeli nie chcecie eksperymentować z ubraniami, możecie wybrać ciekawe dodatki. Torebka w intensywnym kolorze, buty z biżuteryjną aplikacją lub przykuwające wzrok kolczyki będą strzałem w 10-tkę. W pracy również powinnyśmy czuć się kobieco i seksownie!

Tym razem w naszej galerii znajdziecie ubrania, które mimo swojego oficjalnego charakteru mają również modowy pazur. Niebieska marynarka, zielone cygaretki, efektowna garniturowa kamizelka, pudrowo różowy sweterek czy spódnica z ozdobnym suwakiem to ciekawe rozwiązania dla wszystkich poszukiwaczek modnych nowinek.

Reklama

Więcej modnych ubrań na wiosnę 2016:

6 najmodniejszych modeli kurtek w tym sezonie

#ListaZakupów: biała marynarka

Ponadczasowe rzeczy, które kupicie w kolekcjach znanych marek