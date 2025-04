Wiele z nas kocha zakupy, ale żadna z nas nie lubi przepłacać. Dlatego właśnie wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu modnych ubrań i dodatków. Jednym z warunków jakie miały spełniać wybrane przez nas rzeczy była ich cena. Nie mogła przekraczać 50 zł!

W naszym ekonomicznym zestawieniu znajdziecie m.in. seksowną czerwoną sukienkę marki New Look, szarą bluzkę z długimi rękawami od F&F, pleciony naszyjnik Parfois i ekstrawaganckie kolczyki River Island.

Jednak nam najbardziej spodobały się sportowe bluzy, które udało się nam wypatrzeć w jesiennej kolekcji H&M. Są bardzo modne i kosztują jedynie 39,90 zł.

1 z 33 Kolczyki H&M, cena, ok. 19,90 zł

2 z 33 Szary t-shirt New Look, cena, ok. 40 zł

3 z 33 Kolczyki River Island, cena, ok. 25 zł

4 z 33 Granatowe dżinsy H&M, cena, ok. 49,90 zł

5 z 33 Kolczyki River Island, cena, ok. 49 zł

6 z 33 Szary t-shirt H&M, cena, ok. 39,90 zł

7 z 33 Czapka H&M, cena, ok. 39,90 zł

8 z 33 Różowy pasek New Look, cena, ok. 15 zł

9 z 33 Bordowa spódnica New Look, cena, ok. 49,90 zł

10 z 33 Czarny kardigan H&M, cena, ok. 39,90 zł

11 z 33 Beżowa torebka na ramię H&M, cena, ok. 39,90 zł

12 z 33 Szalik w kratę New Look, cena, ok. 49,90 zł

13 z 33 Czerwona sukienka New Look, cena, ok. 40 zł

14 z 33 Czarne lordsy H&M, cena, ok. 49,90 zł

15 z 33 Szara bluza H&M, cena, ok. 39,90 zł

16 z 33 Beżowy szalik H&M, cena, ok. 39,90 zł

17 z 33 Kardigan H&M, cena, ok. 39,90 zł

18 z 33 Czarna bluza H&M, cena, ok. 39,90 zł

19 z 33 Czarna torebka H&M, cena, ok. 39,90 zł

20 z 33 Ołówkowa spódnica H&M, cena, ok. 39,90 zł

21 z 33 Naszyjnik Parfois, cena, ok. 49,90 zł

22 z 33 Czerwony t-shirt New Look, cena, ok. 40 zł

23 z 33 Torebka na ramię New Look, cena, ok. 50 zł

24 z 33 Rękawiczki z jednym palcem H&M, cena, ok. 29,90 zł

25 z 33 Szara bluzka z długimi rękawami Zara, cena, ok. 49,90 zł

26 z 33 Czarny t-shirt Zara, cena, ok. 49,90 zł

27 z 33 Szary golf H&M, cena, ok. 39,90 zł

28 z 33 Czarny t-shirt New Look, cena, ok. 49,90 zł

29 z 33 Czarna bluzka Zara, cena, ok. 29,90 zł

30 z 33 Bluzka w paski H&M, cena, ok. 39,90 zł

31 z 33 Naszyjnik Parfois, cena, ok. 49,90 zł

32 z 33 Szara bluzka H&M, cena, ok. 39,90 zł