Ubrania dla figury typu klepsydra, różowa spódnica, Mohito, cena, ok. 139,99 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, granatowy trencz, Mango, cena, ok. 229 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, szare spodnie, Zara, cena, ok. 299 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, różowa sukienka, H&M, cena, ok. 129,90 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, czarny trencz, Mango, cena, ok. 229 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, różowa koszula, H&M, cena, ok. 79,90 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, granatowy top, Zara, cena, ok. 149 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, pomarańczowa sukienka, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, pomarańczowa sukienka, Mohito, cena, ok. 179,99 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, różowa spódnica, Topshop, cena, ok. 290 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, czarna sukienka, River Island, cena, ok. 250 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, czerwona sukienka, River Island, cena, ok. 250 zł

Ubrania dla figury typu klepsydra, niebieska sukienka, Mohito, cena, ok. 169,99 zł

14 z 24

Ubrania dla figury typu klepsydra, bluzka z baskinką, New Look, cena, ok. 75 zł