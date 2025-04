Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami! Oznacza, to że najwyższa pora, by poznać trendy na sezon wiosna-lato 2020. Niedawno prezentowałyśmy wam modne buty na wiosnę i lato, a teraz przyszła pora na torebki.

Jakie modele, wzory i kolory będą na topie? Bardzo różne! Będziemy nosić zarówno elegancką, tłoczoną skórę, jak i drapieżne zwierzęce wzory, a także - naturalne materiały w stylu boho. Na co postawisz? Poznaj trendy i wybierz swój ulubiony!

Spis treści:

Zapleciona skóra, układająca się w symetryczną szachownicę lub fantazyjną plecionkę, to zupełnie nowy trend. Dodaje oryginalnego charakteru klasycznym, eleganckim torebkom. Najlepiej wygląda w połączeniu z ponadczasowymi kolorami: czernią, brązem, bielą lub beżem.

Nam podobają się proste formy (np. kopertówki) w duecie z plecionkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Bottega Veneta, Prada

Wiklina, juta, trwa morska, sznurek - możesz wybierać, ale liczy się jedno... ma być naturalnie.

Torebki z naturalnych materiałów będą bardzo popularne w nowym sezonie. Absolutnym hitem staną się latem, ponieważ idealnie pasują do zwiewnych letnich sukienek oraz stylu boho, który wciąż jest uwielbiany przez wiele kobiet.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Michael Kors, Prada

Efektowne zapięcia na zatrzask oraz formy, które kojarzą się z estetyką z lat 50., czyli kwintesencja kobiecości.

Takie torebki pasją do rozkloszowanych spódnic, sukienek podkreślających sylwetkę oraz innych ubrań, które kojarzą się ze stylem retro. Jednak w nowym sezonie, możemy je nosić również w zestawieniu z minimalistycznymi formami np. garniturami w męskim stylu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Lous Vuitton, Jil Sander

Wygląda luksusowo, stylowo i bardzo elegancko. Trend, który wpadnie w oko wielbicielkom wyjątkowych dodatków. Tłoczenie może przypominać egzotyczną skórę krokodyla lub węża. Najbardziej pożądane są klasyczne modele torebek do ręki. Idealne do pracy!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Dolce&Gabbana

Groszki znajdują się w czołówce najmodniejszych wzorów sezonu wiosna-lato 2020. Będą zdobić nie tylko ubrania, ale także dodatki. Torebki w groszki pojawiły się wybiegach u wielu światowej klasy projektantów. Taki wzór ożywi każdą stylizację!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Gucci, Michael Kors

Panterka, zeberka, skóra węża - wszystkie zwierzęce printy wciąż będą modne. Minimalistki mogą je nosić do stonowanych zestawów. Amatorki gorących trendów - w zestawieniach z innymi wzorami.

Nam w oko wpadła czarno-biała zeberka. Ten duet kolorystyczny sprawdza się na wiele okazji, a nawet do pracy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Bottega, Veneta, Prada

Żółty może okazać się najmodniejszym kolorem sezonu wiosna-lato 2020. To dość trudna barwa w przypadku ubrań (wiele z nas będzie wyglądała w niej blado), za to świetnie sprawdza się na dodatkach. Żółta torebka będzie pasować do wielu wiosenno-letnich stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Elie Saab, Fendi

Są tak maleńkie, że pomieszczą zaledwie puderniczkę i pomadkę do ust. Pasują do wieczorowych stylizacji, dodając im szyku. Mogą być na łańcuszkach, efektownych sznureczkach lub paseczkach. To dodatek, który jest bardziej biżuterią niż torebką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Jil Sander

