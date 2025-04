Modne torebki na sezon jesień-zima 2023/2024 przyprawiają o zawrót głowy. Projektanci pobawili się rozmiarem, kolorem i kształtem, i zaserwowali nam szereg ekscytujących, nowoczesnych sylwetek, które każdą stylizację przeniosą poziom wyżej. Będą grały w niej pierwsze skrzypce.

Na liście jesienno-zimowych przebojów znalazły się m.in. torby w rozmiarze XL, które pomieszczą dosłownie wszystko, fantazyjne kopertówki, pokryte przytulnym futerkiem, obsypane brokatem i bucket bag w odświeżonej wersji.

Jeśli chodzi o kolor — rządzi czerwony. Torebki w tym nasyconym, pomidorowym odcieniu będą teraz numerem jeden.

Przewiń w dół i odkryj modne torebki na sezon jesień-zima 2023/2024, które sprawią, że z niecierpliwością będziesz czekała na chłodniejsze dni.

Liderką sezonu jesień-zima 2023/024 jest torba XL. Pojemna i bardzo wszechstronna. Idealnie sprawdzi się do pracy, jak i na weekendowe wypady. Wrzucisz do niej laptopa, dużą butelkę z wodą, kosmetyczkę, buty na siłownię, notatnik, lunch, portfel, a i tak będziesz miała jeszcze sporo miejsca. Na wybiegi wysłali ją m.in. Ferragamo, Coach, Jil Sandler, Loeve, Bottega Veneta, Saint Laurent i The Row.

Bucket bag, czyli torebka koszyk to kolejna pożądana sylwetka w sezonie jesień-zima 2023/2024. Wielkość? Do wyboru. Mniejsze wersje będą stylowym dodatkiem do wieczornych stylizacji, większe natomiast będą świetnym wyborem na co dzień.

Chłodniejsza pogoda wymaga bardziej przytulnych tkanin. Oprócz wełnianych swetrów, dzianinowych kompletów i kożucha, zainwestuj też w torebkę z pluszowym wykończeniem. Będzie super odmianą od skórzanych sylwetek.

Do swojego arsenału torebek na sezon jesień-zima 2023/2024 dodaj też trójkątną torebkę. Kanciaste modele lansowali tacy projektanci jak Prada, Ferragamo i Weinsanto. Najbardziej pożądane będą te z krótkich uchwytem.

Kluczowym trendem będą też kopertówki. Projektanci pobawili się kształtem i teksturą i zaprezentowali je w zupełnie nowej odsłonie. Modne będą i w wersji mikro, i w maxi. Większe z powodzeniem zastąpią codzienną torbę na ramię.

Torebki z krótkim uchwytem zajmują centralne miejsce na liście gorących trendów na sezon jesień-zima 2023/2024. Wybór mamy ogromny — od stylowych, pojemnych sylwetek na co dzień i do biura po wieczorowe, mini opcje.

Torebki na łańcuszku są z nami od kilku sezonów i zostają z nami na dłużej. Możesz zdecydować się na błyszczące lub bardziej subtelne, matowe wykończenie. Dominowały na wybiegach Ferragamo, Balenciaga, A.W.A.K.E Mode i Chanel.

Kolejnym gorącym trendem na sezon jesień-zima 2023 będą też torebki kuferki. Jeśli zainwestowałaś w taką wcześniej, wyjmij ją z powrotem. Będzie główną bohaterką stylizacji na chłodniejsze dni.

Wraz z nadejściem świątecznego sezonu, powracają też błyszczące torebki. Cekinowe, brokatowe, wykonane z koralików — wszystko dozwolone. Dodadzą blasku do codziennej garderoby.

Dla tych, które mają apetyt na więcej i lubią wyróżniać się z tłumu, projektanci też coś mają. Na pokazach Balmain, Moschino i Cormio zaprezentowano torebki w kształcie aparatu, serca, piłki i zwierząt.

