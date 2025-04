Chociaż tegoroczna majówka nie zapowiada się zbyt pogodnie, to szorty są i tak must-have sezonu. Krótkie spodenki od kilku lat stanowią obowiązkowy element nasze garderoby. Możemy je nosić zarówno do pracy, na randkę jak i na wakacyjne wypady za miasto. Wystarczy połączyć je z odpowiednimi dodatkami.

Szorty to hit lata 2014

Krótkie spodnie w połaczeniu z marynarką i elegancką koszulą to jak najbardziej odpowiedni look do pracy. W tym sezonie modne są również dłuższe wersje do kolana, które na pewno sprawdzą nawet podczas biznesowych spotkań. Dżinsowe szorty to niezbędnik na wakacje i i festiwalowe szaleństwo. Można je spokojnie zmiksować z wysokimi kowbojkami. Trochę ekstrawagancji nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Zresztą zobaczcie nasze propozycje na ciepłe miesiące w cenach już od 37 złotych.

Zajrzyjcie do galerii z 45 modelami modnych szortów: