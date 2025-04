Modne swetry wiosna-lato 2022: 6 modeli, które będziesz chciała mieć w swojej szafie

Choć swetry kojarzą nam się z zimowym klimatem, mamy dla was wiadomość — miękka, przytulna dzianina zostaje z nami dłużej. To must have na najbliższe miesiące. Modne swetry na sezon wiosna-lato 2022 są kolorowe i będą centralnym punktem wiosennych stylizacji.