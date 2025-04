Rześkie poranki, coraz krótsze dni, żółte liście spadające z każdym podmuchem wiatru i rozgrzewające dania w menu... Wszystko to zwiastuje, że jesień jest tuż za rogiem. Zaufaj — nim się obejrzysz, a będziesz chodziła z czerwonym od wiatru nosem. Pora więc spakować ulubione sandały, plażowe stroje, krótkie szorty, mini spódniczki i luźne topy (do zobaczenia za rok!) i przywitać się z przytulną dzianiną, która będzie cię rozgrzewać, gdy wskaźniki na termometrach będą drastycznie lecieć w dół.

Patrząc na tegoroczne trendy, mamy ogromny wybór w tej kategorii. Opcji nie brakuje. Propozycje projektantów obejmują m.in. wełniane komplety, swetry oversize, długie kardigany, szerokie poncza, jak i bardziej ekscytujące fasony — ultrakrótkie sweterki i z metaliczną nicią. Ale na tym nie koniec. Przewiń w dół i odkryj modne swetry na sezon jesień-zima 2022/2023, które będą ulepszać nasze stylizacje przez najbliższe 6 miesięcy.

Długi, obszerny, masywny sweter to bohater każdego jesienno-zimowego sezonu. W trendach jest od lat i biorąc pod uwagę jego zalety (bardzo wygodny i wszechstronny!) prędko nie zniknie z listy. Noś go do mini, szortów, legginsów, dzianinowych spodni, jako sukienkę... Jak tylko chcesz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sezon jesień-zima 2022/23 stoi pod znakiem koloru, więc obecność swetrów we wszystkich kolorach tęczy i z barwnymi printami jest oczywista. Idealne na niepogodę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Długie, przytulne kardigany, podobnie jak swetry oversize, to absolutna klasyka. Niezbędnik, który pomoże przetrwać srogie mrozy bez uszczerbku na zdrowiu. Jeśli twój jest wystarczająco długi, noś jako sukienkę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pożądane też będą krótkie sweterki na guziki. Możesz zakładać go na ulubiony top lub na sukienkę, albo wziąć przykład z Ninamounah i Paul&Joe i nosić samodzielnie na nagie ciało.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie ma jesieni i zimy bez golfów. Były widziane między innymi w kolekcjach Missoni, Ports 1961, Blumarine, Max Mara i Philippa Pleina. Modne będą w każdym stylu: oversize'owe z grubym splotem oraz eleganckie i dopasowane do ciała.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/2023 spodziewaj się też na ulicach puchatych sweterków. Zabawne i jednocześnie super stylowe.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/23 jest fokus na błysk, więc nie mogło zabraknąć swetrów z metaliczną nitką. Ten drobny szczegół sprawia, że nawet najprostszy fason staje się bardzo interesujący. Zapewniając mu odpowiednie towarzystwo, założysz go wszędzie — od biura, po wieczorne wyjście do klubu z przyjaciółmi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W kontrze do dyskotekowych sweterków z połyskującą nitką, stoją obszerne swetry z grubym splotem. Decydując się na taki fason, zainwestuj w płaszcz oversize. Na pewno się przyda.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Model z szerokimi rękawami to kolejny modny sweter na sezon jesień-zima 2022/2023. Połączenie go z mini lub dzianinową, ołówkową spódnicą oraz masywnymi botkami, będzie zwycięską kombinacją.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli chcesz łagodnie przejść z upalnego lata na drugą, chłodniejszą stronę — nie ma lepszej opcji. Kup i zakładaj go już teraz na wrześniowe spacery wieczorową porą.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jesienią, brzuch ma być na widoku. Przynajmniej takie oświadczenie płynie od projektantów. Jeśli przeraża cię wizja mrozu i gołego ciała, jest inne wyjście - sparuj ze spodniami z wysokim stanem, a ten ultra krótki zostaw na specjalne okazje.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/23, poncza znowu zostały uznane za modne. Swoje uwielbienie do nich pokazał m.in Louise Lyngh Bjerregaard i Dion Lee. Możesz nosić je solo lub zakładać na ulubiony long sleeve.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli wiosną zainwestowałaś w dzianinowy zestaw: crop top i kardigan, nie pakuj go do pudła. Będziesz go nosić, gdy pogoda zacznie się ochładzać. To kolejny, gorący trend na najbliższe miesiące. Aby jeszcze bardziej się w nim zanurzyć, dodaj do swojej garderoby trzyczęściowy komplet. Must have!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jesienią ulice będą też zalane wełnianymi kamizelkami. Zakładaj na nagie ciało jako top, lub na koszulę jako wykończenie eleganckiej, biurowej stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dzianinowe sukienki popularne są od kilku sezonów, ale wiele wskazuje na to, że tym razem, mają szansę być jednym z najmocniejszych trendów. Projektanci docenili je za wszechstronność, praktyczność i niesamowitą wygodę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

