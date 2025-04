Modne swetry jesień-zima 2021/2022 zachwycają mnogością fasonów i kolorów - kobieta o każdej sylwetce znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Są i długie kardigany oraz obszerne poncho, które otulą w zimowe dni. Pojawiają się również grubaśne swetry w zimowe motywy ale w wersji słodko-dziewczęcej, bo różowej. Są też dopasowane golfy w energetycznych kolorach, które poprawią humor w jesienno-zimowe, te szare, dni.

Spis treści:

Etniczne wzory to motyw, który często gości w jesienno-zimowych kolekcjach. Nic dziwnego, niezwykle wdzięcznie zestawia się go ze wszystkimi jesiennymi kolorami - brązami, bordo, fioletem, ciemną zielenią i granatem.

W tym sezonie etniczne motywy pojawią się zarówno na obszernych kardiganach jak i krótszych, nieco bardziej dopasowanych sweterkach. Co ciekawe, można go zestawiać z innymi printami - kwiatowymi wzorami, paskami czy panterką.

fot. etniczne motywy na swetrach/ImaxTree/AgencjaFREE

Marynarskie paski nigdy nie wychodzą z mody. W tym sezonie pojawiły się m.in. u Balmain w wersji czerwono-biało-granatowej ozdobionej dodatkowo złotymi guzikami.

Ale paski mogą mieć również inne oblicza - marka Colville (zdjęcie po prawej) stawia awangardowe połączenia - zestawia nie tylko różną grubość pasków, ale również ich faktury i kolory.

fot. swetry w paski/ImaxTree/AgencjaFREE

Nie ma w tym nic wyjątkowego, że w jesienno-zimowych kolekcjach pojawiły się swetry zdobione śnieżynkami, serduszkami czy zwierzątkami. Za to niezwykłe jest to, że występują w zupełnie „nieświątecznej" kolorystyce - dominuje róż i pastele!

Być może warto wziąć to pod uwagę kupując prezent świąteczny - zimowy sweter wcale nie musi być zielono-czerwony.

fot. swetry w zimowe wzory/ImaxTree/AgencjaFREE

Długi kardigan to jeden z tych modeli swetrów, który każda z nas powinna mieć w szafie. Świetnie sprawdzi się zarówno jako dodatek do zwiewnej sukienki, np. w stylu boho, jak i do dżinsów i t-shirtu - niektóre z nich są tak ciepłe, że mogą zastąpić nawet jesienny trencz.

W sezonie jesień-zima 2021/2022 królują modele w stonowanych kolorach - hitem są śnieżnobiałe i jasnoszare. Jeśli szukasz czegoś bardziej oryginalnego, postaw na sweter w bloki kolorów (jak ten u Colville, po lewej stronie).

fot. długie kardigany/ImaxTree/AgencjaFREE

Duże, obszerne swetry miękko otulające sylwetkę pokochają wielbicielki wygodnego, casualowego look'u. Mogą mieć szerokie rękawy, golf w wersji XXL albo przedłużony krój.

Oversize'owych swetrów nie nosimy tylko do spodni - plisowana spódnica do kolan, albo wzorzysta sukienka do samej ziemi, będą dla nich świetnym tłem.

fot. oversize'owe swetry/ImaxTree/AgencjaFREE

Dopasowany, leżący blisko ciała golf to najlepszy towarzysz dla spodni z wysoką talią np. szalenie modnych „marchewek". Świetnie będzie wyglądał również połączony z ołówkową np. tweedową spódnicą. Cienki golf ma to do siebie, że doskonale sprawdzi się zarówno w stylizacji do pracy w biurze, jak i w bardziej niezobowiązujących zestawach.

Oczywiście, stonowaną klasykę zawsze warto mieć w szafie, ale tej jesieni nosimy golfy w soczystych kolorach - tylko spójrz na te odcienie! Jesteśmy zakochane w tym różowym duecie.

fot. dopasowane golfy/ImaxTree/AgencjaFREE

Poncho to idealna opcja dla zmarzluchów. Poza tym polecamy je wszystkim miłośniczkom mody - poncho daje duże możliwości stylizacyjne, bo można je nosić na mnóstwo sposobów.

Na wybiegach królowały te w kratę - brązowo-czarną i granatowo-czerwoną. Poncho zestawiaj z dżinsowymi rurkami i modnymi, skórzanymi kozakami za kolano.

fot. poncho/ImaxTree/AgencjaFREE

