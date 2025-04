Lekkie, przewiewne i bardzo stylowe. Ażurowe swetry nie znikają z listy trendów i zostają z nami na kolejny sezon. Teraz tylko, zamiast mięsistych, grubych dzianin stawiamy na wersję light — z krótkimi rękawkami, rozpinane i z delikatnych materiałów. Sprawdzą się na plażę jako narzutka na strój kąpielowy i będą modnym okryciem podczas chłodniejszych, letnich wieczorów.

W zależności od tego, jak dużo chcesz odsłonić ciała, masz do wyboru: modele o dużym rozstawie oczek, luźnych splotach i mocno prześwitujące lub tylko z małą, ozdobną, ażurową wstawką. Jak je nosić? Najlepiej wyglądają założone na gładki, cielisty biustonosz albo na top na cienkich ramiączkach. W poszukiwaniu modnych swetrów ażurowych, zajrzałyśmy na strony popularnych sieciówek. Wybrałyśmy 5 pozycji, które świetnie wpisują się w obowiązujące trendy wiosna/lato 2022 i są tak praktyczne, że założysz je do wszystkiego i na każdą okazję.

Spis treści:

Pełen uroku krótki sweterek z bufiastymi rękawkami to nasz faworyt. Sprawdzi się do pracy i na co dzień. Noś go do spodni typu wide leg (z szeroką nogawką i wysokim stanem) lub np. do plisowanych spódnic w stylu vintage.

fot. Sweter ażurowy Zara, cena: 139 zł/materiały prasowe

Śmietankowy, ażurowy sweter z metką Pull&Bear to coś dla fanek stylu boho. Łącz z dzianinowym dołem – szerokimi spodniami lub szydełkową mini. Całość dopnij plecioną torbą i espadrylami.

fot. Ażurowy sweter z frędzlami Pull&Bear, cena: 119 zł/materiały prasowe

Ten ażurowy kardigan w kolorze latte jest tak wszechstronny, że założysz go wszędzie – do pracy, na randkę, na rower i na plażę. Będzie najlepszym kumplem podczas wakacyjnych wypadów. Kolor pięknie będzie współgrał ze skórą muśniętą słońcem.

fot. Kardigan ażurowy H&M, cena: 149,99 zł/materiały prasowe

Lawendowe bolerko wykończone falbanką to opcja dla romantyczek. Pięknie będzie wyglądał zarzucony na satynową slip dress w kolorze écru. Look uzupełnij sandałami z cienkimi paseczkami i złotą, delikatną biżuterią.

fot. Ażurowy kardigan z falbankami Mango, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Ażurowy sweter w kolorze trawiastej zieleni ożywi każdy wakacyjny outfit. Możesz nosić go na wiele sposobów – na nagie ciało lub na gładki top, z jeansami lub na midi sukienkę na cienkich ramiączkach. Dogada się ze wszystkim.

fot. Sweter ażurowy Reserved, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

