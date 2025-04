Każdej z nas marzy się wyjątkowa kreacja, przynajmniej jedna, która sprawi, że poczujemy się bosko. Na pewno wiele z was podziwia designerskie sukienki prezentowane na wybiegach w największych stolicach mody. Jednak horrendalne ceny są przeszkodą zazwyczaj nie do przeskoczenia. Całe szczęście na ratunek przychodzą projektanci znanych sieciówek, którzy inspirując się wielkimi projektantami tworzą rzeczy w tańszych wersjach.

Designerskie sukienki z sieciówek

Mamy dla was kilka propozycji z kolekcji H&M Trend, małą czarną ozdobioną frędzlami z Top Secret i smokingowy hit wprost z zimowej kolekcji F&F. Do tego długa kreacja w kolorze złota z New Look, a także sukienka w stylu Balmain z New Yorkera. Zobaczcie, jak prezentują się one w naszej galerii!

Więcej modnych sukienek z najnowszych kolekcji:

