Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. A co za tym idzie - zmiana garderoby! Już za chwilę zrzucimy z siebie warstwy ciepłych ubrań, płaszczy, kurtek i szalików na rzecz lekkich i wygodnych ciuchów. Nareszcie po wielu miesiącach spodnie ze spokojem zamienimy na kobiece sukienki. I to właśnie na nich chcemy się w tym miejscu skupić.

Reklama

Modne sukienki na wiosnę 2015

W nadchodzącym sezonie wyróżniłyśmy kilka modeli sukienek, a spośród nich wybrałyśmy 12 modeli, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w szafie każdej z nas. Czego serdecznie wszystkim życzymy :)

Jakie modele będą hitem?

Wiosną 2015 jednym z najgłośniejszych trendów jest dżins, dlatego denimowa sukienka to jeden z naszych typów. Szmizjerka, czy koszulowa sukienka to hit, który powraca co sezon. I słusznie bo sprawdza się zarówno w smart casualu, jak i looku na randkę.

Nie zapomniałyśmy również o polskich projektantach. Kamizelkowa sukienka z paskiem od Michaela Hekmata dla Blessus to istna perełka. A czaderska mała czarna projektu Bartka Michalca dla Zuo Corp. to must-have.

W naszej galerii nie mogło zabraknąć również długości midi i maxi. Dzianinowa sukienka doskonale sparuje się z kowbojkami, a długa sukienka ze stójką to świetne rozwiązanie na weekendowe spotkania ze znajomymi. A co jeszcze trafiło do naszego zestawienia? Przekonajcie się same!

Reklama

Więcej modnych kreacji na wiele okazji:

Jak dobrać sukienkę do figury?

24 stylowe sukienki na wyjątkowe okazje

Moda po 40-tce: przegląd modnych sukienek

Przegląd miniówek z długim rękawem