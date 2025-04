Sylwestrowy bal, bankiet czy prywatka do bez wątpienia wyjątkowy moment w roku. Tak ważny wieczór wymaga odpowiedniej oprawy w postaci dobrze dobranej stylizacji. Trendy w modzie sylwestrowej zmieniają się co roku, jednak niektóre z nich pozostają niezmienne. I właśnie na nie warto zwrócić uwagę, ponieważ są synonimem ponadczasowego stylu.

Klasyczne sukienki sylwestrowe łączą w sobie elegancję, szyk i odrobinę blasku. Podpowiadamy, jak wybrać tę wyjątkową, w której rozbłyśniesz jak gwiazda!

Modne sukienki na 2019 rok! Jaki model i fason wybrać?

Najmodniejsze fasony sylwestrowych kreacji

Fason sukienki na sylwestra powinien pasować do figury. Ta zasada może wydawać się oczywista, lecz nie zawsze tak jest. Aby uniknąć modowej gafy, warto obiektywnie spojrzeć na swoją sylwetkę lub zabrać na zakupy kogoś zaufanego.

Kobiety, które mają szczupłą sylwetkę, mogą wybrać obcisłą mini. Taka długość doskonale eksponuje zgrabne nogi, co zawsze robi wrażenie. W przypadku dobrych proporcji ciała (np. figura typu klepsydra), dobrym wyborem są sukienki o kroju bodycon, czyli idealnie dopasowane do figury.

Dla pań, które mają coś od ukrycia, polecane są rozkloszowane sukienki, które pozwalają zamaskować okolice bioder i ud. Dobrze sprawdzi się również kopertowa sukienka, która podkreśli wąską talię, a dekolt w kształcie litery „V” wysmukli i optycznie wydłuży.

Komu będzie pasować długa sukienka?

Długa sukienka to rewelacyjna propozycja na imprezę, na której chcesz wyglądać elegancko i zmysłowo. Sylwestrowe kreacje maxi to kwintesencja mody wieczorowej, która przeznaczona jest na uroczyste okazje np. bale czy bankiety.

Zwykle uszyte są z lejących, połyskujących tkanin, które pięknie prezentują się w tańcu. Pasują niemal każdej kobiecie. Najlepiej wyglądają na wysokich i szczupłych paniach, lecz nie są zarezerwowane wyłącznie dla kobiet o figurze modelki.

Przy pełniejszej figurze, niższym wzroście lub zaburzonych proporcjach sylwetki - oprócz wyboru właściwego kroju - pomocne będą... szpilki! Buty na wysokich obcasach doskonale wydłużą sylwetkę, nadając jej posągowy wygląd.

Przywitaj nowy rok stylowo! Wybrałyśmy 20 najmodniejszych sukienek na sylwestra

Sukienka z cekinami to najlepszy wybór na sylwestrową imprezę?

Uchodzące za synonim złego smaku przez większą część roku, w okolicach grudnia uzyskują status modowego must have. Mowa oczywiście o cekinach! Na sylwestrowych i karnawałowych imprezach są absolutnie obowiązkowe. Lubisz błyszczeć? Sukienka z cekinami sprawi, że nie pozostaniesz niezauważona!

W grudniu popularne sieciówki proponują swoim klientom szeroki wybór cekinowych kreacji. Najchętniej wybierane są sukienki mini, lecz to długość maxi w połączeniu z błyszczącymi aplikacjami, prezentuje się bardziej dostojnie i elegancko.

Decydując się na błyszczące cekiny, pozwól im grać rolę główną w stylizacji. Są wyraziste i efektowne same w sobie, więc nie potrzebują dodatkowej oprawy w postaci okazałej biżuterii.

Do sukienki z cekinami dobierz jeden akcent np. wiszące kolczyki, pierścionek lub bransoletkę XXL. Możesz również postawić na coś subtelniejszego lub... całkowicie zrezygnować z biżuterii. Sukienka sama sobie na pewno zrobi wrażenie.

Błysk z cekinów powtórz w makijażu. Rozświetlacz na kościach policzkowych, metaliczne cienie lub drobinki brokatu na powiekach są mile widziane. Pamiętaj, to jedyna noc w roku, w czasie której błysk totalny jest wręcz obowiązkowy!

Oszałamiający blask czy może ponadczasowa czerń - jaki kolor wybrać?

Cekinowe sukienki najczęściej występują w kolorze srebrnym lub złotym. I to właśnie metaliczne kreacje cieszą największym powodzeniem. Nie tylko podkreślają wyjątkowy charakter imprezy sylwestrowej, ale pięknie rozświetlają twarz, odejmują lat i zapewniają błysk w stylu glamour.

Bardziej zachowawczym, lecz nie mniej popularnym wyborem jest ponadczasowa czerń. Jest klasyczna, elegancka, pasuje każdej kobiecie i optycznie wyszczupla. Doskonale pasuje do stylu wieczorowego. Pięknie łączy się z cekinami, zmysłowymi koronkami lub przezroczystościami.

Czarne koronkowe sukienki ma w swojej ofercie niemal każda marka odzieżowa. Warto rozważyć taki zakup, ponieważ ten model nigdy nie wychodzi z mody. Z pewnością sprawi się nie tylko w czasie zabawy sylwestrowej.

Inne proponowane kolory sukienek wieczorowych to: seksowna czerwień, ponętny fiolet, szykowne bordo i elegancki granat. Najchętniej wybieranym kolorem, po niezastąpionej czerni, jest czerwień. Ta barwa każdej kobiecie dodaje seksapilu, idealnie pasuje na wieczór i przyciąga spojrzenia.

Czy suknia na wieczór może być jasna? Oczywiście, że tak! W ostatnich latach bardzo modne są sukienki w kolorze nude, czyli odcieniach beżu i pudrowego różu, które niemal zlewają się z kolorem skóry. Do takiej kreacji koniecznie dobierz buty, które będą dopasowane kolorystyczne. Nie powinny być one ciemniejsze niż sukienka.

Dodatki do sukienki na Sylwestra

Kreacja na imprezę sylwestrową potrzebuje odpowiedniej oprawy. Również przy wyborze dodatków można pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Czym się kierować, by nie przesadzić? Dwie podstawowe zasady mówią o tym, by wybrać akcesoria dobrane kolorystycznie do sukienki, albo pozwolić im stanowić neutralne tło.

Jak to przełożyć na praktykę? Jeśli sukienka jest srebrna lub złota, na torebce lub butach mogą pojawić się aplikacje czy inne zdobienia w tym samym kolorze.

Jeśli uznasz, że to za dużo, postaw na sprawdzony trik - wybierz dodatki w kolorze czarnym (pod warunkiem, że sukienka nie jest jasna) lub nude (pasuje do wszystkiego).

Oprócz butów i torebki, do sylwestrowej sukienki można dobrać:

elegancki jedwabny lub szyfonowy szal, którym odsłonisz ramiona, gdy zrobi się chłodniej;

efektowne spinki, klamry lub inne akcesoria do włosów, które będą pasować do fryzury;

biżuterię - dużą i strojną, jeśli sukienka jest prosta lub minimalistyczna, lecz skromną, gdy kreacja sama w sobie jest bogato zdobiona, np. obszyta cekinami;

torebkę typu puzderko, która świetnie zastąpi tradycyjną kopertówkę, a lepiej podkreśli wystrzałowy charakter jedynej takiej nocy w roku.

