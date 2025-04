W końcu nadeszły ciepłe, słoneczne dni, co oznacza, że pora spakować, grube, wełniane, otulające swetry i zamienić je na zwiewne, kolorowe sukienki. Będą idealną bazą wiosennych stylizacji.

Na jakie modele sukienek postawić w tym roku? Nigdy nie pomylisz się z kwiecistymi kreacjami, w słodkie groszki, w klimacie safari oraz lekkimi jak piórko sukienkami maxi. Wiosną 2023 bardzo pożądane będą też dzianinowe i denimowe kreacje, dlatego warto dodać do swojej kolekcji chociaż jedną w tym stylu.

Gotowa na zakupy? Przed tobą 9 najlepszych sukienek na wiosnę 2023 z popularnych sklepów i od polskich projektantów, w których będziesz czuła się jak bogini.

Kwiecista sukienka midi od BIZUU to podstawa wiosennej garderoby, z miejsca wprawi cię w pozytywny nastrój. Sprawdzi się na każde wyjście — na spacer, kolację, randkę i do pracy.

fot. Sukienka midi w kwiaty, BIZUU, cena: 849 zł/materiały prasowe

Pudrowa sukienka w groszki od Madelle (model Nina) to sama słodycz. Idealny wybór na randkę, rodzinne spotkania, brunch lub wieczorne wypady na miasto z przyjaciółmi. Noś ją z kowbojkami, sandałami, tenisówkami lub klasycznie - z czółenkami.

fot. Jedwabna sukienka NINA, Madelle, cena: 1 300 zł/materiały prasowe

Dzianinowa sukienka to jeden z najbardziej uniwersalnych stylów — założysz ją wszędzie i sparujesz ze wszystkimi butami. Naszą ulubioną jest model z nowej kolekcji H&M z kołnierzykiem polo. Ma idealną długość i kolor.

fot. Dzianinowa sukienka z prążki, H&M, cena: 149 zł/materiały prasowe

Zwiewna, lekka sukienka jest wszystkim, czego potrzebujesz na wiosnę 2023. Nasze serce ma kreacja z limitowanej kolekcji ZARA. Romantyczna i bardzo szykowna.

fot. Zwiewna sukienka z koronkową wstawką, ZARA, cena: 749 zł/materiały prasowe

Szukasz modnej, wiosennej sukienki do biura? Dobrą inwestycją będzie ta od & Other Stories. Elegancka i ponadczasowa. Dzięki grubszemu materiałowi zostanie z tobą na dłużej - z powodzeniem będziesz mogła tworzyć z nią również jesienne looki.

fot. Sukienka z wiązaniem w talii, & Other Side, cena: ok. 550 zł/materiały prasowe

Jeśli masz w kalendarzu garden party, ślub lub inną ważną uroczystość, sukienka z bufiastymi rękawami i odkrytymi ramionami od Mango będzie najlepszą opcją. Podkręć ją złotą biżuterią i efektownymi akcesoriami np. błyszczącą kopertówką.

fot. Sukienka midi w bufiastymi rękawami, Mango, cena: 299 zł/materiały prasowe

W sezonie wiosna lato 2023 powrócił styl safari. Sukienkę w tym klimacie uzupełnij prostym dodatkami — model z New Look (do kupienia na Zalando) świetnie wypadnie w towarzystwie kowbojek i czarnej, skórzanej ramoneski.

fot. Sukienka midi w zwierzęcy wzór, New Look, cena: 155 zł/materiały prasowe

Sukienki mini też mają teraz swoje pięć minut. Nasz wybór w tej kategorii padł na model od La Mania. Prosta, seksowna i uniwersalna — będzie współpracować ze szpilkami, sandałami, trampkami, jak i masywnymi botkami. Noś solo lub zarzucaj na nią dużą marynarkę oversize.

fot. Dopasowana sukienka mini z marszczeniem, La Mania, cena: 489 zł/materiały prasowe

Jeśli uważnie śledzisz trendy, pewnie wiesz, że denimowe sukienki są bardzo pożądane w sezonie wiosna-lato 2023. Ciekawy model znalazłyśmy w ONLY. W cieplejsze dni można nosić ją z odkrytymi sandałkami, w chłodne, ponure i deszczowe — ze sneakersami.

fot. Jeansowa sukienka midi, ONLY, cena: 209 zł/materiały prasowe (zalando.pl)

