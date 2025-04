Święta tuż-tuż… więc z każdym kolejnym dniem coraz częściej myślimy o wielkich przygotowaniach do Wigilii. Mamy tu na myśli nie tylko kulinaria czy kupowanie prezentów, ale przede wszystkim dobór stylizacji na ten święta. Boże Narodzenie to czas spotkań rodzinnych, na które warto wybrać coś specjalnego. Najprostszym i najbardziej eleganckim rozwiązaniem jest oczywiście sukienka. Jaką wybrać?

Modne sukienki na 2019 rok! Jaki model i fason wybrać?

Świąteczna sukienka musi być czerwona?

Myśląc o stylizacji na Boże Narodzenie od razu przychodzi na do głowy czerwień. To kolor, który nieodłącznie towarzyszy świętom. Pojawia się w ozdobach choinkowych, dekoracjach stołu czy stroikach. W końcu czerwona jest gwiazda betlejemska, a także końcu strój Świętego Mikołaja. W tym wyjątkowym okresie roku czerwień wiedzie prym również w modzie.

Czerwone sukienki cieszą się dużą popularnością w czasie świątecznych spotkań. Idealnie pasują do świątecznej aury, ale przede wszystkim są niezwykle kobiece i seksowne. Ważne, by wybrać odcień czerwieni, który będzie się dobrze komponował z cerą i włosami. Do czerwonej sukienki pasują klasyczne dodatki: ponadczasowe żakiety, szpilki i subtelna biżuteria. Czerwień dobrze komponuje się z kratką w dopasowanym kolorze, tworząc bardzo świąteczne połączenie.

Choć czerwień bez wątpienia jest hitem stylizacji świątecznych, to nie jest ona jedynym wyborem. Dobrze sprawdzają się również inne kolory, jak np.: bordo, burgund, butelkowa zieleń, śliwka, ciemny turkus oraz niezawodna czerń.

Mała czarna, koronkowa a może z długimi rękawami?

Już na początku grudnia w sklepach odzieżowych pojawiają się świąteczne sukienki w wielu wydaniach. Oprócz wspomnianych już kreacji w kolorze czerwonym, również chętnie wybieranym fasonem jest mała czarna. To wybór, który zawsze się sprawdza. Jest elegancka i klasyczna, a w czasie świąt będzie doskonale wyglądała w np. w połączeniu z czerwoną pomadką i manicure w tym samym kolorze.

Kobiety chętnie wybierają na święta koronkowe sukienki. Ta tkanina podkreśla wyjątkowość okazji, a przede wszystkim prezentuje się niezwykle kobieco. Może być czerwona, czarna, w kolorze indygo lub nude. Wzięciem cieszą się również kreacje z aksamitu, który idealnie pasuje na wieczorne spotkania.

Niezawodne są również rozkloszowane sukienki, które doskonale maskują ewentualne mankamenty w dolnych partiach ciała. Dobry wybór to również: sukienki z długimi rękawami, dopasowane typu bodycon lub klasyczne z kołnierzykiem.

Wybrałyśmy modele sukienek idealnych na rodzinne spotkania

Jakie dodatki dobrać do świątecznej stylizacji?

Święta to czas rodzinnych spotkań, radości i zabawy. Bardzo dbamy, by okolicach Bożego Narodzenia nasze domy i mieszkania zyskały gwiazdkową oprawę. Dlaczego by nie przenieść tej zasady również do garderoby?

Uwielbiasz świąteczne motywy: śnieżynki, renifery, bałwanki i inne? Zajrzyj do sklepów odzieżowych oraz jubilerskich. Wiele z nich oferuje sezonowe kolekcje świąteczne, w którym oprócz zabawnych swetrów, można znaleźć biżuterię i inne tego typu dodatki. Są one ciekawym akcentem, który nie pozostawi wątpliwości, że jesteś perfekcyjnie przygotowana na święta pod każdym względem!

Biżuteria ze śnieżynkami nie jest dla ciebie? Nie ma problemu. Wybierz klasykę: efektowny naszyjnik, bransoletkę lub kolczyki. Do świątecznych stylizacji idealnie pasuje szykowne złoto, które pięknie łączy się z czerwienią. Na ramiona możesz zarzucić elegancki szal, postawić na swoje ulubione szpilki, a kobiece drobiazgi ukryć w efektownej torebce typu puzderko.

