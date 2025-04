Modne sukienki na wesele 2022, które dla ciebie mamy, nie mają nic wspólnego z balowymi, strojnymi kreacjami na jeden wieczór. Większość z nich ma tak proste, ponadczasowe formy, że będą gwarancją udanego looku przez kolejne sezony. W niektórych przewija się imprezowy motyw, np. cekiny lub błyszcząca nić, ale to nie znaczy, że po wszystkim schowasz je na dno szafy z myślą „do następnego”. Zmień dodatki, a zobaczysz je w zupełnie innej odsłonie.

Reklama

Spis treści:

Krótka, brązowa slip dress ze ściągaczem otwiera naszą listę modnych sukienek na wesele 2022. To kombinacja wszystkich największych trendów sezonu wiosna-lato 2022: kolor, długość i krój. Przez jej minimalistyczną formę, masz tutaj szerokie pole do popisu w doborze dodatków — możesz zdecydować się subtelną, prostą biżuterię lub wybrać tę w rozmiarze XXL. Po imprezie łącz ją ze sneakersami i ramoneską. Będzie tak samo sexy.

fot. Nly by Nelly brązowa sukienka ze ściągczem cena: ok. 135zł/materiały prasowe

Kolejną, weselną opcją przykuwającą wzrok jest ołówkowa, błyszcząca sukienka midi. Dekolt typu halter wyeksponuje ramiona, dopasowany krój wysmukli sylwetkę, a połyskująca, złota nić pięknie będzie się mienić w wakacyjnym słońcu. Czego chcieć więcej?.

fot. Gina Tricot zielona midi sukienka z błyszczącą nicią cena: ok. 240zł/materiały prasowe

Na liście modnych sukienek na wesele 2022 nie mogło zabraknąć cekinowej sukienki. W tej kategorii nasz wybór padł na prosty model w kształcie litery A na cienkich ramiączkach. Ta obsypana błyskotkami mini sama w sobie jest ozdobą, wiec ostrożnie z dodatkami. Wystarczy cienki, złoty naszyjnik lub delikatne kolczyki koła. Jeśli szykuje ci się przyjęcie latem — masz szczęście. Pięknie podkreśli opaleniznę.

fot. Awama mini sukienka cekinowa cena: ok. 220zł/materiały prasowe

Skoro wspominałyśmy o prostych, podstawowych fasonach, dłuższa wersja sukienki slip dress też zagrzała swoje miejsce. Naszą uwagę zwróciła beżowa midi z Mango. Lejący się materiał podkreśla ciało i pięknie wygląda w ruchu. Efekty specjalne robią ściągacze po bokach, dzięki którym można regulować długość. To, że sprawdzi się w wieczorowej kreacji, to oczywiste, ale mamy też na nią inny, modny patent. Zamiast czekać na specjalną okazję, noś ją już teraz. Połącz ją z kowbojkami i marynarką oversize. Wyjdzie bardzo stylowo!

Buty do czerwonej sukienki. Zobacz 5 modnych propozycji

fot. Mango satynowa midi sukienka ze ściągaczami cena: ok. 100zł/materiały prasowe

Dzianina jest kluczowym tematem na 2022 rok. Myślisz, że taka sukienka nie zda egzaminu, jako kreacja na wesele? Nic z tego. Ta różowa, sweterkowa mini w kwiaty, którą ma swojej ofercie Zara to super opcja na ślub w plenerze. Dobierz do niej proste, odkryte sandały na obcasie, małą torebkę i sama się przekonaj, jaki ma potencjał. Dodatkowy plus za komfort.

fot. Zara różowa, dzianinowa mini sukienka w kwiaty cena: 99,90zł/materiały prasowe

Długa, sukienka w kolorze mięty, którą znajdziesz w ofercie H&M to propozycja dla tych, które dobrze czują się w luźniejszych, mniej dopasowanych krojach. Głęboki dekolt z przodu i z tylu pięknie wyeksponuje szyję i plecy.

fot. H&M długa, zwiewna sukienka cena: 99,90zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Modne kolory wiosna-lato 2022: 7 odcieni, które wkrótce zdominują ulice

Modne sneakersy wiosna-lato 2022: 6 top modeli na najbliższy sezon

Reklama

Wyglądaj modnie i nie wydawaj na to fortuny! Wklej w koszyku zamówienia kod rabatowy Reserved i ciesz się niskimi cenami!