Studniówka jest tylko raz w życiu, dlatego warto tego dnia wyglądać zjawiskowo. To wyjątkowy wieczór, który ma na celu rozpoczęcie odliczenia do egzaminu dojrzałości, czyli matury. Dla przyszłych maturzystów i maturzystek to pierwszy wielki bal. Nic dziwnego, że tego wieczoru wszyscy chcą zaprezentować się niezwykle elegancko. Wspomnienia ze studniówki zostają do końca życia. Doradzamy, jaką sukienkę na studniówkę kupić, by zabłysnąć!

Reklama

Skromnie czy ekstrawagancko - jak się ubrać na studniówkę?

Moda studniówkowa budzi ogromne emocje. Jedni uważają, że w czasie szkolnej imprezy należy zaprezentować się skromnej i stonowanej stylizacji. Inni twierdzą, że to jedyny taki bal w życiu, więc warto postawić na odrobinę ekstrawagancji. Kto ma rację? Wszystko zależy od wymogów, które stawia szkoła.

Dawniej studniówki odbywały się w szkolnych aulach lub salach gimnastycznych. Obecnie to rzadkość. Bale przedmaturalne przeniosły się restauracji, hoteli, a nawet dyskotek. Nic dziwnego, że wraz z tymi zmianami, zmieniły się obyczaje w kwestii strojów. Szczególnie dotyczy to dziewcząt.

Jeszcze całkiem niedawno uczennice na studniówkach pojawiły się w granatowych spódnicach i białych bluzkach. Dziś to już przeszłość. A szkolne uniformy, zastąpiły efektowne suknie wieczorowe.

Jednak warto pamiętać, że choć zmieniła się moda, to charakter imprezy pozostał ten sam. Studniówka to bal, w którym uczestniczą nie tylko przyszli maturzyści, ale również nauczyciele, a nierzadko również dyrekcja szkoły. Kreacja na ten wieczór powinna być zjawiskowa, lecz przede wszystkim dostosowana do zasad panujących w danej szkole.

Odwieczny dylemat, czyli długa czy krótka sukienka na studniówkę?

Jaką długość sukienki na studniówkę wybrać? Odpowiedzi na to pytanie co roku poszukują tysiące dziewcząt. Najbardziej odpowiednią długością jest maxi. W modzie wieczorowej panuje zasada, że długie suknie są najbardziej pożądane w czasie wielkich balów i bankietów. Studniówka to również pierwsza okazja, by zaprezentować się kreacji do ziemi.

ONS

Nie oznacza to jednak, że długa suknia to jedyny słuszny wybór. Równie eleganckie są również sukienki midi. Dodają klasy i mają formalny charakter. Ta długość pasuje np. do kreacji o fasonie ołówkowym lub rozkloszowanym, nawiązującym do stylu retro. Sukienki midi to najbezpieczniejszy wybór. Jeśli nie lubisz eksperymentować, postaw właśnie na taką.

Dla odważnych dziewczyn, które nie boją się szałowych stylizacji, przeznaczone są krótkie sukienki. Długość mini przeznaczona jest na mniej formalne okazje. Jednak najnowsza moda dopuszcza, by sukienka studniówkowa sięgała przed kolano.Ważne by nie była zbyt krótka. Minisukienki przyciągają wzrok i są praktyczne - można je wykorzystać również na wiele innych okazji.

Nie tylko czerń! Jakie kolory są dozwolone na balu przedmaturalnym?

Jeszcze do niedawna sukienka na studniówkę musiała być granatowa lub czarna. Ta zasada w wielu szkołach odeszła do lamusa (upewnij się, że w twojej też!). Obecnie dozwolone są niemal wszystkie kolory.

ONS

Mimo dużej swobody w wyborze koloru kreacji, przyszłe maturzystki najchętniej wybierają czerń. Ten kolor doskonale pasuje na wieczór. Jest klasyczny, elegancki i ponadczasowy. Ponadto kreacja w tym kolorze może przydać się również na inne imprezy np. andrzejki lub sylwestra.

Czas na szkolny bal! Zobacz najmodniejsze sukienki na studniówkę

Równie eleganckim wyborem jest szykowny granat. Dobrze sprawdzi się również głębokie bordo. Dla dziewczyn, które wolą mniej oczywiste barwy, polecana jeszcze wyrazista czerwień, nieoczywisty szmaragd lub ciemne odcienie turkusu.

Popularnością cieszą się również kreacje w kolorze nude. Ten jasny, niemal stapiający się z kolorem skóry odcień, doskonale podkreśla młodzieńczy urok i wdzięk. Wystrzałowe maturzystki, mogą postawić na złoto lub srebro!

Najmodniejsze fasony sukienek na studniówkę

Znamy już preferowane długości i kolory sukienek, pora sprawdzić, jakie kroje kreacji cieszą się największą popularnością. Wybrałyśmy propozycje, które są eleganckie, z klasą, a jednocześnie zgodne z najnowszymi trendami. Oto one:

Długie czarne sukienki - tradycyjne i wykwintne, doskonale podkreślają rangę imprezy, a także... optycznie wyszczuplają.

- tradycyjne i wykwintne, doskonale podkreślają rangę imprezy, a także... optycznie wyszczuplają. Koronkowe sukienki - kobiece, klasyczne i zmysłowe.

- kobiece, klasyczne i zmysłowe. Sukienki z cekinami - propozycja dla odważnych i pewnych siebie dziewczyn.

- propozycja dla odważnych i pewnych siebie dziewczyn. Sukienki z odkrytymi plecami - elegancki dekolt nie musi być z przodu z kreacji.

- elegancki dekolt nie musi być z przodu z kreacji. Rozkloszowane sukienki - dla miłośniczego mody w stylu lat 50. i 60.

Jakie dodatki dobrać do studniówkowej stylizacji?

Sukienka to nie wszystko! Aby kreacja zyskała wieczorowy charakter, trzeba pomyśleć o odpowiedniej oprawie. Ważne są dodatki, które sprawią, że suknia rozbłyśnie pełnym blaskiem.

Dodatki do stylizacji na studniówkę:

Szpilki lub sandałki na obcasach - te buty świetnie sprawdzą się do wieczorowej sukni. Pamiętaj, by pasowały kolorystycznie do całej stylizacji, a także - aby były wygodne. Możesz również zabrać ze sobą balerinki na zmianę.

lub sandałki na obcasach - te buty świetnie sprawdzą się do wieczorowej sukni. Pamiętaj, by pasowały kolorystycznie do całej stylizacji, a także - aby były wygodne. Możesz również zabrać ze sobą balerinki na zmianę. Kopertówka lub torebka typu puzderko - schowasz w niej puderniczkę, szminkę, chusteczki i... smartfona, który posłuży do pamiątkowych selfie.

lub torebka typu puzderko - schowasz w niej puderniczkę, szminkę, chusteczki i... smartfona, który posłuży do pamiątkowych selfie. Szal, narzutka na ramiona lub modne futerko - przyda się, jeśli okaże się, że na sali jest chłodno.

lub modne futerko - przyda się, jeśli okaże się, że na sali jest chłodno. Biżuteria, ozdoby do włosów etc. - drobne świecidełka nadadzą stylizacji blasku.

Reklama

Przeczytaj:

Sukienki wieczorowe nie tylko na czerwony dywan! Jaką wybrać model na wyjątkową okazję?

Sukienki wieczorowe, w których będziesz wyglądała jak gwiazda Hollywood!