Modne sukienki jesień-zima 2021/2022 to z jednej strony te długie i ciepłe, przypominające obszerne swetry, a z drugiej pełne objętości tiulowe kreacje idealne na bal.

Wśród propozycji pojawią się także satynowe sukienki o subtelnym połysku oraz te na cienkich ramiączkach, przypominające koszulę nocną.

Spis treści:

Długie sukienki wykonane z włóczki ucieszą wszystkich zmarzluchów. Mogą być obszerne, jednokolorowe, zdobione pętelkami i ażurami albo dopasowane, bardzo kolorowe do samej ziemi.

Ciepłe sukienki nosimy do skórzanych kozaków i botków, świetnie będą wyglądały również z butami na platformach - możesz do nich dodać kolorystycznie pasujące ciepłe rajstopy lub skarpety.

fot. Sukienki ciepłe i długie, ImaxTree/AgencjaFREE

To jeden z naszych ulubionych trendów jesień-zima 2021/2022. Satynowa sukienka o delikatnym, subtelnym połysku jest szalenie kobieca!

Świetnie wygląda w wieczorowej odsłonie z biżuterią i szpilkami, a jeśli zdecydujesz się na model z długim rękawem i o nieco przedłużonym kroju, z powodzeniem możesz ją założyć do trencza lub ciepłego swetra.

Najmodniejsze kolory? Pastele i kolory ziemi. Są zmysłowe i dają duże możliwości stylizacyjne.

fot. Satynowe sukienki/ImaxTree/AgencjaFREE

Przeźroczystości bardziej kojarzą się z wiosną i latem ale te w czarnej, nieco gotyckiej wersji idealnie dopełnią jesiennych stylizacji.

Zerknij na propozycję od Elie Saab (zdjęcie po lewej) - to tak naprawdę dwie sukienki założone jedna na drugą. Pierwsza, ta przy ciele to cienka czarna halka, druga to piękna koronkowa, ażurowa rozkloszowana sukienka podkreślona szerokim paskiem w talii.

fot. Przeźroczyste sukienki/ImaxTree/AgencjaFREE

Oto marzenie każdej dziewczynki - tiulowa suknia idealna na bal. Na jesienno-zimowych wybiegach projektanci zestawiali je razem z marynarkami i trampkami, czemu by więc nie nosić ich na co dzień?

Dominowały te w jasnych szarościach, kremowych bielach i pastelowych odcieniach. Rockowego pazura dodaje im czerń - warto wykorzystać ją w swoich zestawach.

fot. Tiulowe sukienki/ImaxTree/AgencjaFREE

To absolutny hit jesienno-zimowych wybiegów! Na cienkich ramiączkach i zdobione koronką - bardziej przypomina nocną koszulę niż sukienkę.

Bieliźniane sukienki noś do grubych rajstop, ciepłych swetrów, męskich koszul, botków i kozaków. Znaczenie ma długość sukienki - powinna być do kolan lub dłuższa - w tym wypadku mini nie jest wskazana.

fot. Bieliźniana sukienka/ImaxTree/AgencjaFREE

Asymetryczny dekolt wygląda szalenie ekstrawagancko. To świetne urozmaicenie wieczorowej kreacji - w połączeniu z masywną biżuterią i kolorowymi szpilkami, całość prezentuje się szykownie i awangardowo.

Hitem są czarne, dopasowane sukienki, ale na wybiegach pojawiły się również wersje krótkie i bardzo błyszczące.

fot. Asymetryczne sukienki/ImaxTree/AgencjaFREE

Jesienno-zimowe sukienki będą jeszcze bardziej kobiece, jeśli talię podkreślisz paskiem. Możesz wykorzystać do tego te cienkie, brązowe albo grube, czarne z dużą klamrą. Najlepiej prezentują się paski z naturalnej lub ekologicznej skóry.

Co więcej, paski nie są zarezerwowane wyłącznie do eleganckich kreacji. Możesz je nosić nawet do szerokich, bawełnianych sukienek o kroju t-shirtu.

fot. Sukienki z podkreśloną talią/ImaxTree/AgencjaFREE

