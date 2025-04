Coachella Valley Music and Arts Festival to jeden z najsłynniejszych festiwali muzycznych w USA, nic dziwnego bo line-up tej kultowej imprezy zawsze zachwyca, a do tego można spotkać największe gwiazdy mody, muzyki i filmu. Tym razem było inaczej, podczas pierwszego weekendu z muzyką - drugi weekend Coachelli odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia - można było spotkać m.in. top modelki Rosie Huntington-Whiteley i Alessandrę Ambrosio, młode gwiazdy: Sarę Hyland, Vanessę Hudgens, czy Ritę Orę oraz te starsze: Michelle Pfeiffer, Rose McGowan, czy Minnie Driver. Wszystkie z nich reprezentują swojego rodzaju styl. No właśnie, co będzie modne w tym sezonie festiwalowym?

Moda festiwalowa 2014

Oprócz klasyki jaką jest grunge, modne w tym roku modne podczas festiwali będą ekstrawaganckie fatałaszki takie jak kimona, peleryny, czy letnie płaszcze. Oprócz tego wciąż modne będą opaski z kwiatami, okrągłe okulary, buty motocyklowe, porwane szorty i letnie sukienki. Zresztą zobaczcie same zaglądając do naszej galerii.

Zajrzyjcie do galerii z modą festiwalową według gwiazd: