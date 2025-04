Stroje kąpielowe jednoczęściowe to prawdziwy must have na lato 2023. Są komfortowe, pochlebne dla sylwetki (wyszczuplają, podnoszą biust, optycznie wydłużają nogi, definiują talię, tuszują drobne niedoskonałości) i wszechstronne — działają nie tylko na plaży, basenie czy skrawku trawy w lokalnym parku. Z powodzeniem możemy wykorzystać je w codziennych stylizacjach. Świetnie wyglądają w parze z szortami, spodniami palazzo lub spódnicami.

Reklama

W tym roku trendy w jednoczęściowych strojach kąpielowych podążają za trendami w modzie. Na wybiegach królowały zmysłowe wycięcia obnażające sylwetkę, biżuteryjne detale, ozdobne aplikacje, wyraziste kolory i urocze, kwiatowe printy. Hitem będą też szydełkowe kostiumy oraz wykonane z przyjemnego, miękkiego weluru. Jakie jeszcze modele będą kluczowe w tym roku?

Przewiń w dół i odkryj najmodniejsze stroje jednoczęściowe na lato 2023.

Spis treści:

Stroje jednoczęściowe z wycięciami to must have na lato 2023. Im więcej odsłoniętego ciała, tym lepiej. Nie możesz przegapić tego trendu.

Stroje kąpielowe maskujące brzuch: 3 modele, które optycznie wyszczuplą twoją sylwetkę

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ręczne robótki są teraz bardzo na czasie. Opanowały nie tylko ubrania i wakacyjne akcesoria, ale również stroje kąpielowe. Kostiumy szydełkowe świetnie wypadną w festiwalowych lookach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Silnym trendem na lato 2023 są stroje jednoczęściowe uszyte z przyjemnego weluru. Pięknie dopasowują się sylwetki i są szalenie wygodne.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W twojej wakacyjnej garderobie nie może zabraknąć stroju kąpielowego obsypanego brokatem, z metalicznym połyskiem lub z błyszczącą nicią. Taki kostium pięknie będzie odbijać promienie słońca.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Stroje jednoczęściowe z biżuteryjnymi dodatkami (cekinami, cyrkoniami, perłami, łańcuszkami) pokochają fanki stylu glamour. Zapewnią bajeczny wygląd bez większego wysiłku.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Chcesz zwrócić na siebie uwagę? Spakuj do walizki strój kąpielowy z ozdobną aplikacją. Super stylowy i bardzo praktyczny — sprawdzi się nie tylko na plaży.

Letnie stylizacje damskie: 5 łatwych i modnych wakacyjnych looków na każdą okazję

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Stroje jednoczęściowe z marszczeniami idealnie modelują sylwetkę. Mogą zamaskować brzuch, zrobić talię osy oraz optycznie wysmuklić nogi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W tym roku hitem będą również jednoczęściowe stroje kąpielowe z długim rękawem. Oprócz modnego wyglądu, zapewnią też dodatkową ochronę przed słońcem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne dodatki wiosna-lato 2023: 6 elementów, które będą hitem

Płaskie sandały na lato 2023: 5 modeli, które będą hitem