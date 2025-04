Przeglądając jesienno-zimowe kolekcje jedno jest pewne: moda przez duże „M” powraca. Dawno nie były tak atrakcyjne, różnorodne i optymistyczne. Szczególnie, jeśli mowa o trendach w spodniach — są tak ciekawe, że nie można ich zignorować. Nawet jeśli jesteś wielką miłośniczką sukienek i spódnic, przeglądając propozycje od największych domów mody, zmienisz perspektywę. Projektanci obdarzyli nas mnóstwem ciekawych fasonów, które będą urozmaicać nasze stylizacje w pochmurne, deszczowe dni. Zjedź w dół i zobacz, jakie spodnie będą modne w sezonie jesień-zima 2022/23.

Projektanci mówią głośno i wyraźnie: im bardziej przestronnie, tym lepiej. Spodnie z szeroką nogawką nie znikają z wybiegów i co więcej — mają szansę stać się największym trendem jesieni. Modne będą w każdym stylu: wełniane, sztruksowe, satynowe, aksamitne, jeansowe… Wybierz swoje ulubione i noś do wszystkiego.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spodnie z niskim stanem w ostatnich miesiącach były na językach wszystkich. Wzbudzały sporo kontrowersji, ale to nie powstrzymało projektantów przed przedłużeniem ich daty ważności o kolejny sezon. W swoich kolekcjach uwzględnił je m.in. dom mody Chloé, Missoni i Diesel.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Popularność spodni cargo rośnie z miesiąca na miesiąc i można się spodziewać, że w sezonie jesień-zima, znajdą się na liście TOP 3 największych trendów. Możesz nosić je na sportowo do płaskich butów lub zainspirować się pokazem Ferrari i zestawić z botkami na szpilce.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/2023 spodnie narciarskie będziemy zakładać także poza stokiem. Swoje uwielbienie do nich pokazał m.in. DSquared2 i Max Mara.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Miłość projektantów do wygodnych i ciepłych ubrań, ukazała się też pod postacią dresowych spodni. Łącz je z szeroką bluzą, swetrem lub przełam ich sportowy styl elegancką koszulą.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W propozycjach na najbliższe miesiące znalazły się też wełniane spodnie. Będą cię ogrzewać nie tylko podczas słodkiego lenistwa w domu z Netflixem w tle, ale też będą modnym elementem codziennych stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Skórzane spodnie to klasyka. Założysz je wszędzie: do biura, na spacer, randkę, imprezę w klubie. Dodatkowy plus? Wytrzymały materiał zapewni ci świetną ochronę przed chłodem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Intensywne kolory i nadruki, błyskawicznie dodadzą radości jesiennej garderobie. Żeby uzyskać najmodniejszy look, dobierz do nich równie wzorzystą górę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Błyszczące cuda zdobione błyszczącymi koralikami i cekinami, pojawiły się m.in. na wybiegu Fendi, Rahul Misha i Markarian. Będą alternatywą dla sukienek na uroczyste przyjęcia np. wesela.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dawno niewidziane rurki powracają do mody ulicznej. Świetnie komponują się z długą i szeroką górą (swetrem, marynarką lub koszulą) i z botkami za kostkę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W jesienno-zimowych trendach znalazły się też bermudy. Noś je jako część eleganckich, biurowych stylizacji lub na imprezę. Najlepiej będą wyglądać w połączeniu z wysokimi kozakami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

