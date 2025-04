Reklama

Jesienią i zimą stawiajcie na ciekawe kolory i detale. Metalik, czerń, burgund, indygo i butelkowa zieleń – to najmodniejsze odcienie sezonu. Wśród krojów panuje całkowita dowolność – modne będą skinny, boyfriendy, a furorę będą robić ogrodniczki i spodnie z wysokim stanem. Wszystkie fasony powinny odkrywać kostkę, mogą także eksponować inne fragmenty ciała (nadal super modne będą zamki oraz przetarcia i dziury na kolanach i udach). Spośród wzorów warto zainwestować w floral print (kwiaty), kropki, marmurek i moro (wojskowa zieleń to hit)!

Zobaczcie 5 najmodniejszych fasonów spodni tego sezonu!

Metaliczne

W tym sezonie metaliczne spodnie będą błyszczeć nie tylko na imprezach! Zakładajcie je na co dzień tak jak gwiazdy. Łączcie ze sportowymi bluzami i prostymi swetrami, noście do szpilek lub wysokich trampek.

Na modelce -Top Secret; złote ze ściągaczami - Topshop; popielate w panterkę - H&M; w kolorze starego złota - Guess; błyszczące - H&M

Skórzane

Skóropodobne spodnie to must have tego sezonu! Najmodniejsze fasony to czarne rurki ozdobione zamkami. Na co dzień zakładajcie je do bikerów, a na wieczór do seksownych szpilek.

Na modelce: H&M, brązowe - Orsay; czarne z zamkami - H&M; karmelowe - Vero Moda; czarne z wiązaniami - H&M

Podarte

Przetarcia i dziury nadal są modne! A co najważniejsze, bardzo łatwo je zrobić samodzielnie w swoich starych, ulubionych jeansach.

Na modelce: Mango; ciemnoniebieskie - River Island; niebieskie skinny - H&M; jasnoniebieskie - Vero Moda; czarne - H&M

Ogrodniczki

Ogrodniczki wracają do mody! Dzięki odpowiednim dodatkom - eleganckiej koszuli i szpilkom - mogą nabrać eleganckiego wykończenia.

Na modelce: Pepe Jeans; niebieskie z zakładkami - Lee; niebieskie z przetarciami - Stradivarius; czarne z guzikami - H&M, czarne z zamkiem - Diesel

Reklama

Wzorzyste

Wzorzyste spodnie to hit tego sezonu. Najmodniejsze printy to: kwiaty, kropki, marmurek i moro! Zakładajcie je do gładkich koszul i sweterków. Jeansy damskie znajdziemy w każdej sieciówce. A może postawisz na spodnie damskie cygaretki?