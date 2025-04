Sezon jesień-zima 2023/2024 zdecydowanie należy do spodni. Sukienki muszą ustąpić im miejsca. Zalały wybiegi i królowały w stylizacjach dziewczyn podczas Tygodni Mody w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie i Paryżu. Różnorodność fasonów, kolor i faktur sprawia, że wszystkie będziemy szczęśliwe.

W menu na chłodniejsze miesiące znalazły się zarówno spodnie z ultraszeroką nogawką, jak i podkreślające sylwetkę rurki, z wysokim stanem i z niskim, z kieszeniami lub obszyte efektownymi piórami i bez zdobień, uszyte z satyny i skórzane. Jeśli chodzi o kolor, faworytem projektantów okazał się srebrny. Lśniące spodnie w kolekcjach uwzględnili najważniejsi modowi gracze.

Przewiń w dół i odkryj modne spodnie jesień-zima 2023/2024, które będą świetną podstawą garderoby na ponure i mroźne dni.

Spis treści:

Garniturowe spodnie są w czołówce najgorętszych jesienno-zimowych trendów. Nie zostały jednak stworzone wyłącznie do przemierzenia biurowych korytarzy — śmiało możesz włączać je do codziennych outfitów. Przykład modnej mieszanki? Biała, bawełniana bluzka z długim rękawem, spodnie w kant i sneakersy. Stylowo i swobodnie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Myślisz, że srebrne spodnie są zbyt ekstrawaganckie lub przeznaczone wyłącznie na specjalne okazje? Nic z tego. Projektanci udowodnili, że działają o każdej porze. Kluczem jest tutaj odpowiednia oprawa. Łącz je z grubym, otulającym swetrem, marynarką oversize, białą koszulą lub klasycznym, luźnym T-shirtem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Skórzane spodnie to już klasyka w jesienno-zimowych trendach. Projektanci tylko aktualizują ich styl. W tym roku zwróć się do tych z szeroką nogawką i z wysokim stanem. Noś je od rana do wieczora. Dobrze wyglądają też w biurowych stylizacjach. W połączeniu z białą koszulą tworzą mistrzowski duet.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli nie masz w swojej szafie spodni cargo czas to zmienić. W sezonie jesień-zima 2023/2024 będą bardzo pożądane. Pokochali je projektanci i it-girls. Aby dodać im odrobinę kobiecego akcentu, noś je z butami na obcasie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Lekkie, wygodne i bardzo szykowne — satynowe spodnie zdominowały kolekcje jesień-zima 2023/2024. Wybierając się do biura, sparuj je z eleganckim żakietem, na kawę z przyjaciółką ze swetrem, na imprezę - z błyszczącym topem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spodnie obszyte piórami to kolejny gorący towar na liście. Ekstrawaganckie, a jednocześnie bardzo stylowe. W kolekcjach uwzględnili je m.in. Loewe, Rokh, Germanier, Roberto Cavalli i A.W.A.K.E Mode. Sprawdzą się na romantyczną kolację, bankiet i imprezy. Będą gwiazdą całej stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Do gry wracają też spodnie w kratę. Najmodniejsze będą te utrzymane w jesiennych wibracjach. Celuj w modele, w których przeplata się beż, brąz, czerwień, szary i czerń.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mimo że jesień i zima nie rozpieszczają nas pogodą, projektanci idą pod prąd i proponują nam szykowne, wyrafinowane spodnie z koronki. Będą idealnym wyborem na wieczorne wyjścia. Przepis na udany outfit? Połącz je z szeroką, oversizową marynarką, botkami na szpilce i ozdobnym biustonoszem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spodnie z szeroką nogawką nigdzie się nie wybierają. W sezonie jesień-zima 2023/2024 modne w będą w każdym możliwym wydaniu — satynowe, jeansowe, bawełniane, skórzane i z koronki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dzwony to kolejne modne spodnie na sezon jesień-zima 2023/2024. Dobrze wyglądają z każdym rodzajem obuwia – ze snekarersami, loafersami, platformie i szpilkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Po długiej nieobecności na modową scenę powróciły rurki. Aby uzyskać modny look, trzymaj się zasady — dopasany dół, luźna góra. Łącz je np. z obszerną koszulą, swetrem, bluzą lub T-shirtem z nadrukiem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kolejnym ekscytującym trendem na jesień-zima 2023/2024 będą jeansy w niestandardowym wydaniu. Hitem będą patchworkowe, z przeszyciami, dziurami, z ozdobnymi elementami… Im więcej się dzieje, tym lepiej.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

