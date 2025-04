Spódnice midi kolejny sezon z rzędu zajmują wysoką pozycję na liście top trendów. Są ponadczasowe i pasują na każdą okazję. Niezależnie od tego, czy wybierasz się do biura, na randkę czy na spacer, spódnica midi to modowy pewniak. Masz szeroką gamę opcji do wyboru — od dopasowanych, seksownie podkreślających sylwetkę fasonów, po romantyczne i bardziej ekstrawaganckie kroje. Przewiń w dół, aby poznać najmodniejsze spódnice midi na sezon wiosna-lato 2022.

Dawno niewidziane jeansowe midi zaliczają w tym roku swój wielki powrót. Wskrzesił je m.in. dom mody Rag&Bone i Louis Vuitton, co każe nam wziąć trend na poważnie i dodać denimową spódnicę do listy wiosennych zakupów. Nasz wzrok przykuła ta z nowej kolekcji Pull&Bear. Model z asymetryczną talią i z rozcięciami po bokach ciekawie wypadnie w parze ze sneakersami i luźnym t-shirtem.

fot. Spódnica midi jeansowa Zara, cena: 99, 90 zł/materiały prasowe

Zwiewny, lekki i romantyczny tiul też zalicza powrót na salony. Spódnicę w tym stylu noś latem, sparowaną z sandałkami na obcasie i sweterkiem zapinanym na jeden guzik.

fot. Tiulowa midi spódnica z nadrukiem Pull&Bear, cena: 79,90 zł/materiały prasowe

Wraz z nadejściem słonecznych dni, wraca również styl boho. Jeśli jeszcze nie masz spódnicy w tym stylu, zainteresuj się tą, którą znajdziesz na wieszakach w Zarze. Świetnie będzie wyglądać zarówno w eleganckiej wersji z dzianinowym crop topem i szpilkami, jak i w casualowym zestawieniu z płaskimi klapkami i lnianą koszulą zawiązaną w pasie. Możliwości jest mnóstwo.

fot. Szydełkowa midi spódnica Zara, cena: 199 zł/materiały prasowe

Asymetryczna midi spódnica w kwiaty to kolejna modna pozycja, która będzie dobrą bazą wakacyjnych stylizacji. Założysz wszędzie.

fot. Spódnica midi z nadrukiem w kwiaty Bershka, cena: 99,90 zł/materiały prasowe

Dzianinowe, ołówkowe spódnice midi nie znikają z naszego pola widzenia. Model lansował m.in. dom mody Miu Miu. Możesz nosić ją w sweterkowych total lookach lub samodzielnie, np. z luźną bluzą z kapturem, jeśli chcesz nadać jej bardziej sportowy charakter. W każdej wersji wypadnie wzorowo.

fot. Ołówkowa spódnica w prążki H&M, cena: 79,99 zł/materiały prasowe

Rozkloszowana midi celująco zda egzamin jako podstawa wiosennej stylizacji do biura. Połącz ją z luźną, satynową koszulą lub dobrym jakościowo, gładkim t-shirtem. Na dół obowiązkowo buty na obcasie. Będzie kobieco, elegancko i stylowo.

fot. Rozkloszowana spódnica w kolorze écru H&M, cena: 129,99 zł/materiały prasowe

