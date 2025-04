Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało zaledwie kilka dni, dlatego dla tych, które jeszcze nie wiedzą w co się ubiorą mamy parę propozycji z jesiennych kolekcji. W tym shoppingu skupiamy się na galowych spódniczkach, które tak do końca galowe nie są, bo sprawdzą się również w wielu innych sytuacjach. W końcu mundurek szkolny już dawno stracił na ważności, jednak tradycje są ważne i tego dnia powinnyśmy wyglądać schludnie, ale nie koniecznie nudnie.



Reklama

Modne spódniczki na rozpoczęcie roku szkolnego

Dla tradycjonalistek proponujemy ponadczasowy granat, który w połączeniu z białą koszulą sprawdzi się na rozmowę o pracę, czy na egzaminie na studiach. A dla tych, które wolą odważniejsze stroje proponujemy kilka szalonych modeli ze skóry, z ozdobnymi aplikacjami, suwakami, czy falbanką. W ten sposób nasz galowy strój nabierze modowego wyrazu. Zatem do dzieła!

Reklama

Więcej modnych ubrań do szkoły:

Przegląd białych bluzek i koszul

Modne plecaki na nowy rok szkolny

Kilka rad na modne stylizacje w szkole

Zajrzyjcie do naszej galerii ze spódniczkami na rozpoczęcie roku: