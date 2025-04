Ramoneska to ponadczasowy element garderoby, który warto mieć w swojej szafie. Dlaczego? Po pierwsze, jest bardzo uniwersalna - możesz nosić ją do wielu stylizacji. Pasuje do dżinsów i topu, ołówkowej spódnicy i koszuli, a nawet do eleganckiej (wieczorowej) sukienki. Po drugie, jest mało prawdopodobne, że wyjdzie z mody. Pojawia się w trendach od wielu lat i w sezonie wiosna-lato 2020 znów będzie na czasie. Po trzecie, jest bardzo kobieca i stylowa.

Mamy nadzieję, że te powody przekonały cię, żebyś zajrzała do sklepu internetowego marki Lidl i zobaczyła, jakie modele są dostępne w tym znanym dyskoncie. Naszym zdaniem wyglądają bardzo dobrze i spokojnie mogą konkurować z fasonami dostępnymi w znanych sieciówkach. Jak wyglądają?

Stylowe ramoneski z Lidla za 85 zł

Ramoneski dostępne w Lidlu są wykonane ze skóry ekologicznej. Mają klasyczny krój, stylowe przeszycia w okolicy rękawów, suwak wszyty po skosie, kieszenie po bokach i klapy zdobione metalowymi elementami. Są dostępne w dwóch kolorach - czarnym i bordowym. Są delikatnie taliowane, więc ładnie podkreślają kobiece kształty.

fot. Materiały prasowe

Czarna ramoneska zapewne spodoba się wszystkim kobietom ceniącym sobie elegancję i klasykę. Bordowa przypadnie do gustu przedstawicielkom płci pięknej, które lubią bawić się modą i nie boją się eksperymentować ze swoim wyglądem.

Te wiosenne kurtki są dostępne w sklepie internetowym marki w rozmiarach od 34 do 44 i kosztują 85 zł. Żebyście mogły szybko je znaleźć, porzucamy numer produktu: 100261765.

