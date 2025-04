Do Mikołajek został jeszcze tydzień dlatego jest to doskonały czas by pomyśleć o upominkach dla najbliższych. A w związku z tym, ze święta zawsze kosztują nas sporo pieniędzy mamy dla was pomysły na gadżety już od 19 złotych. Zabawne, bardzo gwiazdkowe - jesteśmy przekonane, że spodobają się każdemu, kto ma chociaż odrobinę poczucia humoru.

16 pomysłów na mikołajkowy prezent

W sklepach Intimissimi dla niej znajdziecie seksowną bieliznę w sezonowych kolorach a dla niego zabawne bokserki. Jest zimno dlatego świetnym prezentem mogą okazać się również ciepłe skarpety. Te znajdziecie w F&F i H&M. A jak już jesteśmy przy ciepłych dodatkach - mamy również wełniane czapki i rękawiczki. Te znajdziecie m.in. w Tally Weijl i Claire's.

Doskonałym prezentem będą również świąteczne etui na telefony. Ultra urocze i zabawne a do tego niedrogie propozycje przyprawią o uśmiech każdego obdarowanego. Podobnie jak opaski na oczy. Gwiazdkowy gadżet dla każdego szanującego się śpiocha. Zobaczcie zatem nasze pomysły zaglądając do naszej galerii.

