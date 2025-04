Zbliża się Światowy Dzień Kobiet, a co za tym idzie kolejna okazja do kupienia, czy dostania prezentów. Celebrowanie kobiecości jest bardzo ważne, dlatego w tym dniu warto pamiętać o swoich bliskich - przyjaciółkach, siostrach, mamach, czy babciach.

Reklama



Modowe drobiazgi na Dzień Kobiet

W naszej galerii znalazły się drobiazgi, których ceny zaczynają się od 15 złotych. W końcu liczy się pamięć i wartość emocjonalna. A kwiatki tak szybko umierają...

Proponujemy zatem niewielkie prezenty w dziewczęcym stylu od Claire's. Portmonetka z wielką kokardą, czy etui na telefon może okazać się uroczym pomysłem. Oprócz tego zajrzałyśmy do F&F, tam znalazłyśmy sexy kopertówkę w bardzo niskiej cenie. Zaś w Parfois kupicie fantastyczną biżuterię. Zajrzyjcie do naszej galerii, mamy nadzieję, że was zainteresuje.

Reklama

Więcej pomysłów na Dzień Kobiet:

Redakcja Polki.pl wybrała prezenty od 5 złotych

10 luksusowych kosmetyków na Dzień Kobiet

Wow! Menu na babskie przyjęcie