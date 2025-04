Do Wigilii została jeszcze chwilka, dlatego mamy dla spóźnialskich trochę propozycji last-minute. Jeśli jeszcze nie znalazłyście wymarzonego upominku dla swojej przyjaciółki, czy dobrej koleżanki zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam 26 propozycji z modowej półki w cenach już od 10 złotych. Mamy dla was modne ubrania, biżuterię i dodatki, które na pewno ucieszą najbliższe wam dziewczyny.

Modowe prezenty dla przyjaciółki

Na ostatnią chwilę proponujemy biżuterię z New Yorkera, Parfois, czy F&F. Wzorzystą bluzę z Top Secret i pluszowy sweterek H&M w kolorze kanarkowym. A także torebki Mango i H&M, bieliznę i zegarki Lorus. Szałowe skarpetki z Aloha From Deer i uciskowe rajstopy Scholl, które są niezbędnikiem jesieni i zimy, a do tego działają zdrowotnie. Zapraszamy do naszej galerii po zakupy na ostatnią chwilę.

