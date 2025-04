Na pewno wiele z was jest jeszcze przed świątecznymi zakupami, dlatego mamy dla was kolejne zestawienie z pomysłami na drobne i te trochę większe prezenty dla chłopaka, męża, brata, czy taty. W tym roku proponujemy zabawne swetry ze świątecznymi nadrukami, które na pewno przywołają uśmiech na twarzy obdarowanego. Do tego w sieciówkach znajdziecie mnóstwo drobiazgów w niskich cenach, które świetnie nadadzą się na gwiazdkowy upominek.

Modne gadżety dla faceta na gwiazdkę 2014

Bardzo spodobały nam się kapcie z H&M w kształcie Homera Simpsona, urocze zestawy dla eleganta od F&F, czy biżuteria Emporio Armani. W naszej galerii znajdziecie również skarpety w fajne wzory, zegarki z zimowych kolekcji i t-shirty z wciąż modnymi hasłami. A do tego pozycja obowiązkowa - książka "Świat według Karla" - oczywiście Lagerfelda. Zatem do dzieła, niech świąteczna gorączka dotknie i was!



