Jak zabłysnąć przez pryzmat portfela, nawet gdy niewiele w nim nosimy? Zobacz modele, w których każda moneta jest na wagę złota, a za kartami kryje się pełne konto!

Przychody z tytułu pracy czy ciężko wypracowanej emerytury nie zawsze satysfakcjonują w wystarczającym stopniu. Martwimy się drobiazgami, które w przypadku osobistego deficytu budżetowego urastają do rangi naprawdę poważnego problemu. Jeśli tylko nie możemy pozwolić sobie na nowości - pół biedy. Gorzej, gdy nie starcza nam nawet na sezonowe wyprzedaże, nie mówiąc już o bardziej podstawowych kwestiach. Marzymy, by ktoś pomalował nam świat nie tylko na żółto czy niebiesko, ale nadał mu odcień zieleni - tej budzącej nadzieję na bogatsze jutro. Abyśmy więc mogły w pełni poczuć się damami, spójrzmy na modele portfeli z aktualnych kolekcji, które wyróżniają się funkcjonalnością, precyzją wykonania oraz ciekawym wzornictwem.

Portfel modnej seniorki powinien przede wszystkim cieszyć oko właścicielki. Niech będzie zatem w twoim ulubionym kolorze, podnoszącym samopoczucie już od samego patrzenia. Jeśli zdecydujesz się na barwy kontrastujące z ciemnym interiorem torebki - na pewno łatwiej odnajdziesz go przy kasie. Przy zakupie portfela zwróć również uwagę na jego funkcjonalność, którą wyrażać będzie m.in. liczba przegródek i kieszonek, rodzaj zapięcia (najwygodniejsze mają przynajmniej jego dwa rodzaje, np. suwak i zatrzask) oraz użyty materiał.

I choć modele wykonane z tworzyw sztucznych na początku prezentują się znakomicie, to jednak przy długotrwałym używaniu natkniemy się na pęknięcia, szczególnie w miejscach narażonych na częstą ekspozycję i zginanie. Oczywiście nie jest to regułą, gdyż wszystko zależy od jakości zastosowanych materiałów, choć skórzana portmonetka nawet lichej firmy wytrzyma zwykle dłużej, niż jej siostra z plastiku.

Wśród pozostałych cech charakteryzujących funkcjonalny portfel możemy wymienić także możliwość mocowania do wnętrza torebki za pomocą smyczy z klipsem lub karabińczyka. Wiele z nas docenia przezroczystą „szybkę” eksponującą zdjęcia najbliższych. W modelach wysokiej jakości jest ona zarówno sztywna, jak i plastyczna, nie ulegając łatwo zarysowaniom czy odgnieceniom od schowanych w portfelu kart i monet. Dla młodszych duchem polecamy portfele damskie z ćwiekami.

A jak sprawić, by portfel pękał w szwach, nawet w chudych latach? Seniorki pewnie dobrze wiedzą, że szczęście przynosi łuska z wigilijnego karpia. Jego królewska odmiana jest symbolem bogactwa, choć nie zdziwmy się, że na modelach sprowadzanych z Chin zobaczymy łuskę... okonia! W kulturze dalekowschodniej właśnie ta drapieżna ryba budzi skojarzenie z obfitością. Poza tym chowajmy do portmonetki wszelkie znalezione grosiki (nie wydawajmy ich!) i pamiętajmy, że oferując komuś w prezencie portfel winnyśmy go wypełnić monetą lub banknotem. Czterolistna koniczyna, breloczek ze słonikiem (koniecznie z podniesiona trąbą) również nie zaszkodzą!

Modele na zdjęciach pochodzą z kolekcji marek: Barada, Lee, Nixon, Rip Curl