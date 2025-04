Szukasz modnego płaszcza na wiosnę 2022? Postaw na ten w mocne, graficzne printy - zestawiaj go z gładkimi tkaninami i równie wzorzystymi dodatkami.

Wolisz bardziej stonowane stylizacje? Być może strzałem w 10 okaże się luźny płaszcz w sportowym stylu w kolorze khaki albo ten czarny, skórzany o prostym kroju.

Płaszcze w kolorach ziemi pojawiły się w większości wiosennych kolekcji. Chłodne beże, ciepłe karmelowe odcienie, zgaszone brązy i stonowane szarości - dobierz barwę tak, aby pasowała do twoich stylizacji.

Taki płaszcz (bez względu na krój) to klasyk, który nosić będzie można przez kilka kolejnych sezonów - warto zainwestować w świetnej jakości materiał i wykonanie.

fot. płaszcze w kolorach ziemi/ImaxTree/AgencjaFREE

Klasyczny trencz nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie wiosna-lato 2022 najmodniejszy to ten uszyty z niestandardowych tkanin i w intensywnym kolorze.

Czerwone, zielone, niebieskie, żółte - trencze w mocnych kolorach pojawiły się m.in. w kolekcji Koche (z czerwonej lakierowanej skóry) i Genny (wykonany z grubej, żółtej koronki).

fot. wariacje na temat trencza/ImaxTree/AgencjaFREE

Po panterce i kwiatowych wzorach przyszedł czas na mocne, graficzne printy. W kolekcji MM6 pojawił się biało-czarny płaszcz w szachownicę zestawiony razem z torebką o tym samym motywie, a w kolekcji Ports 1961 płaszcz w kolorowe wzory w duecie z torebką w wężowe wzory.

fot. wzorzyste płaszcze/ImaxTree/AgencjaFREE

Płaszcze o luźnym, prostym kroju uszyte z miękkiej czarnej skóry to hit wiosennych wybiegów - niektóre z nich zdobione są dodatkowo frędzlami, inne mają duże kołnierze opadające na ramiona.

Jak je nosić? Najlepiej zestawiać je kontrastowo - ze zwiewnymi sukienkami i spódnicami albo kwiecistymi kombinezonami.

fot. skórzany płaszcz/ImaxTree/AgencjaFREE

Sportowy, szeroki i szalenie wygodny płaszcz to zdecydowanie nasz ulubiony model spośród tych najmodniejszych w sezonie wiosna-lato 2022 - pasuje zarówno do spodni, jak i sukienek, do botków i do sportowych butów.

Na wybiegach królowały płaszcze w odcieniach beżów, brązów oraz w intensywnych kolorach. Szalenie modne są te w błyszczącym wydaniu jak u Christiana Diora (zdjęcie po prawej).

fot. sportowe płaszcze/ImaxTree/AgencjaFREE

Płaszcz w nieco męskim stylu, zapinany na guziki, o prostym kroju, z dużymi kieszeniami i niewielkim kołnierzem pojawił się m.in. w kolekcji Tods i Malone X Mulberry. To świetna alternatywa dla dopasowanego i wiązanego w talii trencza - te z was, którym po drodze bardziej ze sneakersami i luźnymi spodniami będą zachwycone!

Taki płaszcz może być wykonany ze skóry, uszyty z bawełny lub przeciwdeszczowego materiału.

fot. proste i luźne płaszcze/ImaxTree/AgencjaFREE

