Chociaż meteorolodzy zapowiadają przynajmniej chwilowy powrót lata, my szykujemy się pełną para do jesieni. A ta nie obejdzie się bez płaszczy. W tym sezonie najmodniejsze będą klasyki gatunku, takie jak trencze, czy płaszcze wiązane w pasie. O tych już pisałyśmy, więc teraz na warsztat bierzemy płaszcze w modnych wzorach. Tak! W chłodne dni nasze modne stylizacje chowamy pod płaszczami dlatego warto zainwestować w coś wyjątkowo ciekawego na wierzch.

Modne płaszcze we wzory na jesień 2014

Przed wami przegląd najciekawszych naszym zdaniem modeli płaszczy w kartę, paski i zwierzęce printy. Bo to właśnie one będą przeważać w tym sezonie na ulicach. Kratkę nosimy w każdej formie i kolorze, to samo tyczy się pasków. A o cętkach, czy zebrze nie musimy wspominać, bo kreatorzy mody wciąż je kochają. Tak jak i my!

Więcej modnych płaszczy na jesień 2014

Zajrzyjcie do galerii z najciekawszymi modelami: