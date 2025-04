Najwyższa pora pomyśleć o trendach na sezon wiosna-lato 2020. Niedawno prezentowałyśmy wam modne buty oraz modne torebki na nadchodzące miesiące. Teraz przyszła pora na płaszcze. Okrycie wierzchnie to jedna z pierwszych rzeczy, które kupujemy, gdy za oknami robi się cieplej. Sprawdziłyśmy, jakie fasony, wzory i kolory będą najmodniejsze wiosną 2020.

Reklama

Spis treści:

Trencz to absolutna klasyka kobiecej garderoby. Nic dziwnego, że moda na te ponadczasowe płaszcze wraca co sezon. Pasują do wszystkiego, idealnie nadają się do pracy, można je łączyć z różnymi stylami - od eleganckiego po casual. Nowością w tym sezonie są podkreślone, bufiaste ramiona, dokładnie takie, jakie były modne w latach 80. Ciekawym akcentem są również złote guziki w stylu glam.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna-lato 2020 kratka będzie przeżywała swój wielki comeback. Ten elegancki deseń będzie pojawiał się zarówno na ubraniach, jak i na dodatkach. Najmodniejszą odsłoną trendu będą płaszcze w kratę - zarówno tę drobną, dwukolorową, graficzną jak i wielokolorową. Możesz wybrać swoją ulubioną.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Propozycja dla wielbicielek wyrazistych, nieco drapieżnych trendów. Płaszcze ze skóry (rekomendujemy tę ekologiczną) wracają do łask. Preferowane są te długie, o klasycznych, garniturowych krojach. Projektanci są zgodni - powinny mieć klasyczne kolory. Na topie jest nieśmiertelna czerń, lecz możesz postawić na subtelniejszy, lecz równie szlachetny brąz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Znudziły ci się beże, brązy i czerń? Masz ochotę na coś bardziej wyrazistego? W nowym sezonie zakochasz się w trendzie na kolorowe płaszcze. Możesz wybierać spośród szalenie modnych neonów: limonki, oranżu lub fuksji. Na topie będzie również intensywny odcień niebieskiego, czyli tzw. Classic Blue, który firma Pantone uznała za najmodniejszy kolor roku 2020.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Coś dla wielbicielek wyrafinowanej, lecz surowej elegancki. Proste, minimalistyczne, wręcz męskie kroje w połączeniu z czernią lub ciemnym granatem - oto propozycja światowej sławy projektantów. To płaszcze, w których zakochają się zwolenniczki niebanalnego stylu formalnego. Takie okrycie będzie pasowało do każdego zestawu biurowego.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Więcej trendów na wiosnę 2020: