Przytulny płaszcz to najważniejszy element jesienno-zimowej garderoby. Nie tylko chroni przed rześkim powietrzem, ale też wykańcza całą stylizację. Jest na pierwszym planie, dlatego warto zainwestować w taki, który zrobi to na najwyższym poziomie. Jakie sylwetki będą królować w najbliższych miesiącach?

Krótko mówiąc — jest w czym wybierać. Zadowolone będą i minimalistki lubiące klasyczne, ponadczasowe fasony i maksymalistki, preferujące bardziej wyrazisty styl — żywe kolory, oryginalne akcenty i wzory. W propozycjach na sezon jesień -zima 2023/2023 znalazły się m.in. długie, klasyczne płaszcze, sztuczne futra, wełniane o kroju oversize i skórzane.

Przewiń w dół i odkryj modne płaszcze na sezon jesień-zima 2023/2024.

Długie płaszcze o klasycznym kroju to najważniejszy trend w sezonie jesień-zima 2023/2024. Dosłownie zalały wybiegi — pojawiły się w większości kolekcji. Modne będą zarówno ponadczasowe czarne, jak i w odcieniach szarości, w tenisowe prążki oraz w soczystych kolorach np. landrynkowym różu.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Świetną inwestycją na nadchodzący sezon będzie też długi, puchowy płaszcz. Z nim przetrwasz największe mrozy. Idealny na długie, zimowe spacery.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Sztuczne futra to kolejny gorący trend na sezon jesień-zima 2023/2024. Będą doskonałym wykończeniem wieczorowych stylizacji. Do pary im będzie z eleganckimi, zwiewnymi sukienkami i szpilkami.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Trencz to jesienny klasyk. Jeśli z jakichś powodów, nie masz go jeszcze na wieszaku, czas najwyższy uzupełnić braki. Będziesz się do niego zwracać przez kilka lat. Największa zaleta? Zarzucisz go na każdy strój — bez względu na to, czy będzie to wełniany golf i jeansy, dzianinowa sukienka czy elegancka koszula i ołówkowa spódnica.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

W centrum uwagi w sezonie jesień-zima 2023/2024 będą też wełniane płaszcze oversize. Celuj w modele w kratę, w kolorze pomidorowej czerwieni lub szare. Stylowe i bardzo funkcjonalne.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Kożuchy tak naprawdę nigdy nie wychodzą z mody. W tym sezonie najmodniejsze będą te w kremowo-czarnej kombinacji. Długość? Bez znaczenia. Możesz zdecydować się na otulający maxi kożuch lub sięgający do połowy uda.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Skórzane płaszcze też nigdzie się nie wybierają. Są na szczycie trendów sezonu jesień-zima 2023/2024. Stylowe i bardzo wszechstronne. Sparujesz je z większością garderoby i założysz na każde wyjście — od biura po wieczorny bankiet.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Na jesienno-zimowych pokazach mody królowały płaszcze w męskim stylu — z zaokrągloną linią ramion, długimi rękawami, bez wcięcia w talii. W kolekcji uwzględnili je m.in. Gucci, Ferragamo i Balenciaga.

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Modne płaszcze jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

