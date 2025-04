Modne płaszcze na nadchodzący sezon jesień-zima 2022/23? Projektanci nas rozpieścili i dali nam naprawdę duży wybór. Poksperymentowali z objętością, teksturą, materiałem, kolorem, printem, detalami i długością. Modne więc będą zarówno sportowe sylwetki (np. puchowe płaszcze w wersji maxi) oraz bardziej efektowne, wełniane i skórzane modele. Wygląda też na to, że nasycone kolory zostają z nami na dłużej. Przykładem tego są między innymi projekty w kolorze słodkiej, malinowej landrynki od Valentino, czy pluszowy płaszcz w najmodniejszym odcieniu sezonu – kermitowej zieleni.

Poznaj najmodniejsze płaszcze na sezon jesień-zima 2022/23, które już niedługo będziemy nosić od świtu do zmierzchu.

W sezonie jesień-zima 2022/23 kontynuujemy trend na futrzane płaszcze. Najbardziej pożądane to te o długości maxi i w rozmiarze oversize. Nie da się ich nie kochać. Do przytulania i do ogrzania, gdy temperatury zaczną spadać poniżej zera. W kolekcjach uwzględnił je m.in. dom mody Coperni, Rokh i Stella McCartney.

Kolejnym kluczowym trendem na sezon jesień-zima 2022/23 są kożuchy, w każdej długości. Projekty z futrzanym wykończeniem na rękawach i na kołnierzu, mogliśmy podziwiać na wybiegach Etro, Marni, Saint Laurent i Angel Schlesser.

Żaden materiał tak często nie przewijał się w jesienno-zimowych kolekcjach, jak skóra. Nic więc dziwnego, że na liście trendów oprócz koszul, spodni i kurtek, znalazły się też stylowe, skórzane płaszcze. Uwielbienie do nich pokazał m.in. Alexander McQueen, Gestuz, Hermes, Chloe i Alter.

Duże, pełne objętości płaszcze z paskiem w talii zajęły centralne miejsce w trendach na zimowe miesiące. Ukłon w ich stronę zrobiło większość projektantów m.in. Alexander Vauthier, Vetements czy Alter. Założysz je do wszystkiego i zakochasz się w ich komforcie.

Jesienno-zimowy look nie będzie kompletny bez obszernego, pudełkowego płaszcza. Nie ma nic lepszego. Jeśli jesteś minimalistką w sercu, postaw na neutralne kolory (brązy, czernie, szarości), natomiast jeśli lubisz przykuwać wzrok, podążaj za Vetements, który lansuje słodki różowy look, w myśl trendu barbiecore.

W sezonie jesień-zima 2022/23 puchowe płaszcze przeszły małą aktualizację. Zamiast długich, ciężkich sylwetek, najmodniejsze będą te lekkie jak piórko, a jednocześnie tak ciepłe i miękkie, że będziesz musiała uważać, żeby się nie zdrzemnąć ;)

