Chociaż cieszymy się kilkoma dniami upałów, to już myślimy o chłodzie. A ten na pewno w naszym klimacie nie opóźni swojego nadejścia. W związku z tym mamy dla was propozycje płaszczy, które sprawdzą się jako "przejściówki". Na początek jesieni, czy koniec lata mamy dla was modele z rękawami 3/4, czy kołnierzami typu szalowymi.

Płaszcze na przełom sezonów

Do stylizacji na koniec lata, czy na pierwsze wrześniowe ochłodzenie przydadzą nam się jakieś narzutki. Najmodniejsze w tym sezonie nie są kurtki, a właśnie płaszcze. Taki ukłon w stronę lat 50. i 60. Nawet sportowe i bardzo casualowe stylizacje uzupełniamy płaszczami. Zobaczcie, zatem jakie modele dostaniecie w sklepach teraz. Niektóre z nich są w obniżonych cenach!

