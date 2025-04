Zanim założyły ciepłe kurtki i płaszcze możemy przetrwać pierwsze chłodne dni w modnych pelerynach i ponczach. Zresztą obie formy narzutek możemy równie dobrze nosić i zimą, zakładając je na ciepłą odzież - tak robią to w Nowym Jorku, a ichnie zimy są równie mroźne.

Modne peleryny i poncza na jesień 2014

Narzutki w tym stylu znajdziecie w wielu sklepach. Najpopularniejsze są gładkie modele w odcieniach czerni i beżu, a także 2 modne printy. Chodzi oczywiście o najróżniejsze rodzaje kraty i wzorów azteckich. Pelerynki i poncza nawet najprostszej stylizacji nadadzą nonszalancji, więc jeśli jeszcze nie próbowałyście ich nosić może postawicie na nie w tym sezonie? Polecamy!

