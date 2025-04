Długi płaszcz, luźna parka lub obszerne futro – tej zimy nie zmarzniesz dzięki modnym i jednocześnie praktycznym okryciom wierzchnim. W tym sezonie królują fasony oversize! Trwa także powrót klasycznych płaszczy za kolano oraz eleganckich futer w dopasowanym stylu. Zamiast szukać ich w sieciówkach sprawdź ofertę Allegro – gdzie możesz znaleźć oryginalne i unikatowe okrycia idealne na chłodne dni. Dostęp do wielu modeli ułatwi Ci aplikacja mobilna.

Zimą ciepłe okrycie to nieodłączny element garderoby – dobrze dobrane nie tylko ogrzewa, ale również determinuje nasz styl. Na topie znajdują się propozycje dla każdego. Dla eleganckiej kobiety najlepszym rozwiązaniem będzie powracający do łask długi, sięgający za kolano płaszcz z wełny. Najmodniejszy w tym sezonie jest wiązany na pasek i ma szeroki kołnierz. Popularne są także okrycia inspirowane męską dyplomatką –

o prostym kroju na guziki i dekoltem w kształcie V. Ciesząca się popularnością stonowana kolorystka – w odcieniach szarości i karmelu – sprawi, że klasyczny płaszcz w spokojnych barwach będzie nam służył przez wiele lat.

Powszechnie znana i uwielbiana parka wciąż nie daje o sobie zapomnieć – jednak jej krój z sezonu na sezon stale się zmienia. Tej zimy nosimy luźne parki, sięgające do połowy łydki. Szeroki futrzany kołnierz sprawi, że ten inspirowany stylem wojskowym ubiór nabierze kobiecości i charakteru glamour. Długa militarna kurtka sprawdzi się nie tylko podczas zimy w mieście – by nabrała górskiego charakteru załóż do niej buty z szeroką traperową podeszwą i modne dzianinowe dresy.

Najbardziej spektakularnym zimowym okryciem jest futro – jedno lub wielokolorowe, sztuczne lub prawdziwe, długie albo krótkie – każde jest modne! Szeroki wybór fasonów sprawia, że futerka można nosić na wiele sposobów. Najcieplejsze są grube i długie – by poprawić proporcje sylwetki i zaznaczyć talię możesz je przewiązać szerokim paskiem. Krótsze kurteczki najczęściej mają fason pudełkowy lub trapezowy – idealnie wyglądają do spodni rurek i botków na słupku. Praktycznym elementem garderoby jest futrzana kamizelka – możesz ją nosić w pomieszczeniu jako oryginalne uzupełnienie stylizacji, lub założyć na kurtkę jeśli mrozy dają się we znaki.

