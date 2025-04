Wiele z nas kojarzy je z szalonych lat szkolnych. Wtedy wystarczyło założyć do nich trampki i t-shirt. Jednak przez te wszystkie lata zmieniłyśmy się my i moda. Jak teraz nosić ogrodniczki?

Ogrodniczki na jesień 2014

Od lat 90-tych, kiedy były najmodniejsze przeszły znaczna metamorfozę. Dzisiaj mają charakter bardziej glamour. Daleko, im do sielskich klimatów sprzed lat, kiedy nosiłyśmy je z krótkimi topami i wygodnymi espadrylami.

Dzisiaj zakładamy je do szpilek, topu i klasycznego prochowca. Taki sposób na ogrodniczki lansowany jest m.in. przez Donne Karan. Najważniejsze jednak, żeby było kobieco, ale na luzie.

