W sezonie jesień-zima 2022/2023 czapki i kapelusze nie tylko będą nas chronić przed wiatrem i niskimi temperaturami, ale będą też bardzo stylowym dodatkiem. Mamy tyle opcji do wyboru, że na pewno każda znajdzie swój ulubiony typ. Możemy przebierać w rozmiarach, kształtach, wzorach i stylach.

Część z nich to klasyki, które od lat cieszą się dużą popularnością (np. beanie, czapki z daszkiem i obszyte futerkiem), część wróciła na modową scenę po latach nieobecności. Odkryj 8 największych trendów w nakryciach głowy na jesień-zima 2022/23 i zobacz, jak noszą je fashionistki.

Kowbojki to niejedyny element inspirowany Dzikim Zachodem, który znalazł się w trendach. Dołączają do nich też kapelusze. Ma go w szafie każda topowa it-girl, teraz czas na ciebie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Śmiało sięgaj też po beret. Doda szyku i elegancji każdego strojowi. Modne będą w każdym stylu — zdobione perełkami, koralikami, cekinami, filcowe, skórzane i aksamitne.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Po długiej nieobecności do mody powracają kominiarki. To szalik i czapka w jednym. Wiele fashionistek przyjęło ten trend. Najbardziej pożądane będą w neutralnych kolorach i wykonane z cienkiej dzianiny.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Swój debiut mają w sezonie jesień-zima 2022/2023 również chusty na głowę. Dodadzą szyku każdej stylizacji. Dobrze będą wyglądać w połączeniu z płaszczem oversize, futerkiem lub elegancką puchową kurtką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Grube, wełniane beanie to podstawa na mroźne dni. Są ciepłe i bardzo komfortowe w noszeniu. Celuj w kolorowe modele np. lawendowe, czerwone, limonkowe i pomarańczowe.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/2023 futerko objęło każdą część garderoby. Od długich, obszernych płaszczy po buty, torebki i czapki. Jeśli nie masz takiej z poprzedniego sezonu, nadrób zaległości jak najszybciej. Możesz być pewna, że zobaczysz je wybiegach za rok.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bucket hats, z którymi nie rozstawałyśmy się latem, zostają z nami na kolejne miesiące. Przeszły tylko aktualizację i zamiast cienkich bawełnianych modeli, będziemy nosić te obszyte futerkiem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Czapki z daszkiem to świetna opcja dla miłośniczek sportowego stylu. Możesz nosić bawełnianą, tę samą, która chroniła cię przed wakacyjnym słońcem lub poszukać nowej, w bardziej jesiennej wersji — skórzanej lub z filcu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

