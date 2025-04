Gdy pogoda staje się chłodniejsza, oprócz otulającej kurtki i cieplejszych butów, niezbędne jest nakrycie głowy. W tym roku lansowane przez projektantów modele są nie tylko praktyczne, ale też bardzo stylowe. Niezależnie od tego, czy jesteś fanką sportowego stylu, czy wyrafinowanych, eleganckich stylizacji, na pewno wybierzesz coś dla siebie.

Zjedź i zobacz przegląd najmodniejszych nakryć głowy na sezon jesień-zima 2023/2024, które pokochały fashionistki na całym świecie.

Spis treści:

Kapelusze znalazły się na szczycie jesienno-zimowej listy przebojów. Modne będą w każdym stylu – z filcu, wełniane, obszyte puszystym futerkiem, gładkie, z ozdobnymi detalami i w odważne printy.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Kominiarki to kolejny dominujący trend w sezonie jesień-zima 2023/2024. To czapka i szalik w jednym. Najmodniejsze będą te dziergane na drutach.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Berety są teraz modniejsze niż kiedykolwiek. Dodadzą szyku i elegancji każdej stylizacji. Idealnie wypadną w duecie z trenczem i pudełkowym płaszczem.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2023/2024 śmiało sięgaj też po kaszkiet. To świetna propozycja na pierwsze, jesienne chłody. Hitem będą skórzane, wełniane i denimowe. Aby uzyskać mistrzowski zestaw noś je z kurtką pilotką, kożuchem lub eleganckim płaszczem.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Kiedy pogoda będzie mrozić krew w żyłach, gruba, wełniana czapka beanie będzie najlepszą przyjaciółką. Ochroni i ogrzeje jak żadna inna. Idź śladem dziewczyn z branży i wybieraj modele w orzeźwiających kolorach.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Modnym nakryciem głowy w sezonie jesień-zima 2023/2024 będą też kapelusze rybackie tzw. bucket hat. Aktualizujemy tylko ich wygląd do kapryśnej pogody - z grubszego materiału lub z futerka. Dają nieskończone możliwości stylizacji.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Robiąc porządki w szafie, nie chowaj czapki z daszkiem. W sezonie jesień-zima 2023/2024 będzie bardzo pożądana. Pasuje do wszystkiego – do puchowej kurtki i do długiego, wełnianego płaszcza.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Chusty nadal mają się świetnie. Latem chroniły przed palącym słońcem, teraz zabezpieczą przed wiatrem i chłodem. Aby uzyskać stylowy wygląd, wiąż je pod szyją.

fot. Modne nakrycia głowy jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

