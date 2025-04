W światowym show biznesie bardziej niż gdziekolwiek indziej można zaobserwować to, że córki idą w ślady swoich mam. W wielu przypadkach córki popularnych aktorek i artystek są niesamowicie podobne do swoich mam. A w związku ze zbliżającym się Dniem Matki przedstawiamy wam kilkanaście najgłośniejszych "duetów" gwiazdorskich.

Niedaleko pada jałbko od jabłoni

Zobaczcie, jak dorosła mała Frances Bean Cobain, córka Kurta Cobaina i jakie podobieństwo możecie zauważyć między Madonną i Lourdes Leon? W naszej galerii znajdziecie również piękne córki znanych modowych postaci, tj. Carine Roitfeld (globalna dyrektor artystyczna Harper's Bazaar), oraz Anny Wintour (naczelnej Vogue US). A, jak wyglądają córki aktorek: Susan Sarandon, Goldie Hawn i słynnej Tippi Hedren, gwiazdy "Ptaków" Hitchcocka? To i wiele więcej dowiecie się zaglądając do naszej specjalnej galerii na Dzień Matki.

Zajrzyjcie do naszej galerii słynnych córek i mam: