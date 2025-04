Kasia Bigos

jest trenerką fitness, crossfit i pole dance, a także ambasadorką marki Reebok. Znacie ją z bloga, który prowadzi - "Fitness w wielkim mieście". Jest również autorką programu treningowego FireWorkout. W życiu udało się jej połączyć pasje sportowo-taneczne z pisaniem. Zobaczcie, czym kieruje się Kasia wybierając ubrania na trening.

Czy to prawda, że interesowałaś się sportem od najmłodszych lat? Co fascynowało małą Kasię?

- Kiedy miałam 9 lat tata zapisał mnie na tenis ziemny i pływanie. Chyba chciał, żebym spełniła jego sportowe ambicje. W tym czasie, rzeczywiście, szalałam po domu z baletkami, które przysłała mi ciocia z zagranicy. Niestety, w moim mieście nie było szans, żeby chodzić na zajęcia baletowe. W tenisa ziemnego grałam 3 lata, tańcząc po kątach i wspinając się po drzewach. To był też czas, w którym zostałam królową trzepaka i żadne akrobacje nie były mi straszne. Dziś nie trenuję tenisa, za to uskuteczniam akrobacje na rurze i podtrzymuję swoją fitnessową pasję. Pasję, którą zapoczątkowałam w wieku 15 lat i kontynuowałam hobbystycznie na studiach. Dziś sama jestem instruktorem i nie wyobrażam sobie bez tego życia.

Czym kierujesz się wybierając ubrania na trening?

- Oczywiście tym, czy są wygodne i odpowiednio odprowadzają wilgoć. Ale, jako że jestem też dziewczyną, zwracam uwagę na to, jak wyglądają. Nie interesuje mnie moda uliczna, za to sportowa jak najbardziej. Im bardziej kolorowe są ciuchy tym lepiej!

Jak przekonałabyś dziewczyny do noszenia kolorowych legginsów?

- Czy naprawdę trzeba do tego jeszcze kogoś przekonywać? Czarne legginsy nie mają w sobie nic atrakcyjnego. Od zawsze zakładam kolorowe ciuchy! Lepiej się w nich czuję, a żywe odcienie dodają mi energii i siły. Poza tym wyglądają świetnie. Kolorowe legginsy to w sporcie klasyk, taki jak mała czarna na elegancką kolację. Zawsze extra!

fot. legginsy ONE SERIES PWR3 od Reebok

Kasia postawiła na legginsy ONE SERIES PWR3 uszyte z elastycznego, matowego materiału. Mają dopasowany, przylegający do ciała, opływowy krój, który nie ogranicza ruchów podczas dynamicznych i intensywnych ćwiczeń. Dodatkowo zastosowana technologia PlayDry pochłania wilgoć z powierzchni skóry, zapewniając komfort i uczucie suchości. Dzięki temu może myśleć tylko i wyłącznie o lepszym treningu. Legginsy ONE SERIES PWR3 z pewnością pokochają wszystkie kobiety, które lubią intensywne treningi. A także te, które lubią wyróżniać się z tłumu. Kolorowe printy na całej powierzchni spodni z dodadzą pewności siebie na sali treningowej każdej z nas, pozwalając przy tym czuć się kobieco!



Cena sugerowana: 279,00 zł

Kod produktu: AI6764

