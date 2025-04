Kurtki to absolutny hit w tym sezonie. Wyparły one nawet płaszcze, które na pokazach pojawiały się dużo rzadziej. My już wiemy, jakie kurtki będą najmodniejsze na wiosnę i lato 2014. Robimy więc dla was wstępny przegląd, tego co znajdziemy w sieciówkach...

Bogactwo krojów

W naszym przeglądzie znajdziecie hitowe kurtki bejsbollówki, zwane też bomberami. Pojawiają się tu też ultra modne ramoneski w pastelowych kolorach. Naszym hitem są te błękitne... Ale nie tylko. Dla fanek elegancji, pojawiają się kurteczki przypominające ścięte trencze... Są też kurtki w stylu retro, z króciutki, okrągłym kołnierzykiem bebe. W naszym przeglądzie jest aż 40 najmodniejszyc kurtek ze znanych sieciówek!

Zobaczcie nasz przegląd modnych kurtek na wiosnę i lato 2014: