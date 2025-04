Basebollówki, zwane też bomber jackets były modne już w sezonie jesień-zima 2013/14. Zostają z nami na dłużej i na wiosnę będą absolutnym hitem. To krój kurtki, który najczęściej pojawiał się na pokazach. Obecny był u Balmain, Just Cavalli, Saunders, DKNY, Hilfigera, Ports i nie tylko... To jeden z najmodniejszych krojów kurtek w tym sezonie!

Jeden krój, różne style...



Dowodem na to, jak modny stał się krój bomber jest to, w jak wielu stylach proponują go nosić zarówno projektanci, jak i znane sieci odzieżowe. Stał się on uniwersalny, niczym ramoneska. I tak, bejsbollówki nosimy typowo sportowo - z numerami jak w drużynie basebollowej, albo glamourowo z satynowego materiału, albo nawet z aplikacjami z cekinów i szkiełek. Są też wersje militarne w kolorze khaki, albo romantyczne z kwiatkami. Słowe, dla każdego coś się znajdzie!

