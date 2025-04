Kolejny sezon z rzędu kurtki parki są hitem. Zarówno wiosną jak i zimą nie wychodzą z modowego nurtu, który aktualnie panuje. W czasie cieplejszych miesięcy nosimy te z lekkich materiałów a w chłodniejszym okresie te z podpinkami i futrem. Tak, jak się można było domyślić futrzane kołnierze i wszelkiego rodzaju aplikacje są jak najbardziej na czasie.

Modne kurtki parki na jesień 2015

Wiele z was pamięta ten model okrycia z lat 90., kiedy to właśnie święcił triumfy, inne na pewno kochają modę tamtej dekady i z chęcią sięgają po elementy garderoby z tamtych czasów. I słusznie w końcu moda to pole do eksperymentów. Dlatego jeśli chcecie zaopatrzyć się w parkę zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam modele z popularnych sieciówek, tj.: C&A, New Yorker, New Look, H&M, Zara, Mango czy River Island.

Pamiętajcie, że parki nosimy dosłownie do wszystkiego. Nie jest to już element stroju subkulturowego a modny ciuch, który w zależności od potrzeby możemy nosić zarówno z sukienką maxi, dżinsami i spodniami dresowymi.

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

