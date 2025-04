Modne kurtki jesień-zima 2021/2022 to przede wszystkim te o długości do talii i nieco dłuższe, o luźnych, nie krępujących ruchów krojach.

Możesz wybierać spośród propozycji na wczesną, ciepłą wiosnę - dżinsowe kurtki czy lekkie bomberki dopełnią stylizacji zarówno z sukienką, jak i spodniami. Dla zmarzluchów polecamy oversize'owe puchówki oraz pilotki podszyte ciepłym kożuszkiem.

Dni robią się coraz chłodniejsze. Czas na zmianę garderoby. Wejdź na Modago.pl i zobacz modne w tym sezonie kurtki jesienne damskie.

Na wczesną, ciepłą jesień polecamy klasyczne, dżinsowe kurtki. Mogą być ciemniejsze, gładkie lub jaśniejsze, dekatyzowane, mogą być idealne dopasowane do sylwetki lub te o nieco luźniejszym kroju - do wyboru do koloru.

Dżinsowe kurtki noś do dżinsowych sukienek (dżinsowy total look nie jest passe) albo tweedowych spódnic i koszuli. To również idealny dodatek do modnych spodni marchewek lub mom jeans.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Krótkie kożuszki ozdobione futrzanym kołnierzem pojawiły się w najnowszej, jesienno-zimowej kolekcji m.in. Chloe (ciekawa opcja z suwakiem pozwala przedłużyć kurtkę) i Isabel Marant.

Dominują te w ciepłej, jesiennej kolorystyce - brązowe, karmelowe, waniliowe i ecru. Zestawiane są ze zwiewnymi sukienkami i kozakami lub tymi dopasowanymi, dzianinowymi w połączeniu z botkami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Bomberki podbiły jesienno-zimowe kolekcje. Znaleźć je można było m.in. wśród sylwetek od Stelli McCartney i Alberty Ferretti.

I choć zdecydowanie bardziej kojarzą się z wiosenno-letnim sezonem, to te w kolorze wojskowej zieleni, ciemnych szarości i z ciepłą podpinką, idealnie obronią się w cieplejsze, październikowe czy listopadowe dni.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Kurtki pilotki wyposażone w szerokie kołnierze, które można zapiąć wokół szyi, suwaki i pojemne kieszenie, pojawiły się w jesienno-zimowych kolekcjach marek Max Mara i Fendi.

W obu przypadkach zestawione zostały ze spodniami o zwężających się nogawkach - dół stylizacji jest dokładnie w tej samej kolorystyce co góra, co tworzy spójną i harmonijną całość.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Świetna opcja dla tych z was, którym wiecznie zimno - szeroka, oversize'owa puchowa kurtka ochroni przed każdym mrozem! Im bardziej „puchata" i obszerna, tym lepiej.

Kurtki puchowe to element garderoby, który do tej pory kojarzył się wyłącznie ze sportowymi stylizacjami. Michael Kors (zdjęcie po lewej) pokazuje, że rewelacyjnie będzie wyglądać ze spódnicą i grubym golfem, a Tom Ford (zdjęcie po prawej) zestawia ją nawet z czarnymi szpilkami!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W sezonie jesień-zima 2021/2022 można zapomnieć o klasycznych czarnych ramoneskach. Ich miejsce zajęły luźne skórzane kurtki (obowiązkowo w czarnym kolorze) o luźniejszym, niedopasowanym do sylwetki kroju.

Z kołnierzem lub ze stójką, zupełnie gładkie lub zdobione sprzączkami i frędzlami mogą być noszone zarówno do dżinsów i koszuli, jak i jedwabnej sukienki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

